¿Niurka le pagó a Juan Vidal para tener intimidad?

La separación de Cynthia Klitbo y Juan Vidal fue una de las más sonadas en el mundo del espectáculo, luego de que la villana de telenovelas revelara que el actor le debe cerca de 90 mil pesos mexicanos.

Juan Vidal habla acerca del acoso que ha vivido durante su carrera.

Cynthia ha confesado a los medios de comunicaión que Juan Vidal se niega a pagarle, así que ella prefiere dejar la deuda “como pago a sus servicios sexuales”.

“Que no me pague, no importa”, dijo al canal de YouTube de Edén Dorantes el pasado 13 de junio.

Sin embargo, Juan Vidal no ha respondido a la polémica, pues se encuentra dentro dentro de un reality show en busca de ganar el primer lugar.

Fue en el mismo reality show, donde Juan Vidal protagonizó un fugaz romance con Niurka Marcos, pues ambos se dejaron ver muy juntitos en la competencia.

Niurka revela secretos de su romance con Juan Vidal

Niurlka Marcos fue expulsada del reality show donde presuntamente encontró al amor, pero negó que ella también pagó para tener intimidad con el actor.

Además, la vedette negó que ella también le prestó dinero a Juan Vidal como Cynthia Klitbo: “Yo no pienso pedirle dinero prestado, cada quien habla de la fiesta cómo le va”, dijo en una conferencia de prensa ofrecida en un hotel de la Ciudad de México.

Las preguntas de los reporteros continuaron y llamó la atención la siguiente: "¿Está bien lo que dijo Cynthia de que pagó por el servivio de un gigoló?”, cuestionó Chabely Huerta.

"Él sabe lo que hicimos bajo las sábanas, a lo mejor cuando se acabe el reality ni se acuerda de mí. No sé lo que dice Cynthia.... si ella pagó... pero yo no le pagué a nadie”, respondió la cubana ante la polémica.

Por último, la cuabana confiesa que no descarta realizar una colaboración con Ninel Conde.

Ella no quiere porque es tontita. Si ella supiera que el público nos quiere ver juntas se pondría las pilas

