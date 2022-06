Nuestra querida Cynthia Rodríguez no deja de dar cátedras de estilo desde sus vacaciones por Europa junto a Carlos Rivera, y así lo ha confirmado en un nuevo video de las redes sociales.

¡No es un ‘adiós’, es un ‘hasta luego’! Así se despidió Cynthia.

Recordemos que la coahuilense se encuentra tomando unas vacaciones largas junto a su pareja, pues así lo dio a conocer en mayo de este año en el foro de Venga la Alegría.

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada”, dijo nuestra presentadora.

Por si fuera poco, Cynthia publicó un nuevo video desde la monumental fuente Fontana di Trevi, ubicada en Roma, desde donde la conductora arrojó una moneda y pidió un deseo.

“Que se nos cumpla”, escribió la presentadorea sobre el video, dejando ver que pidió un deseo con todo su corazón.

Por su parte, el cantante Carlos Rivera también ha posado desde Roma con un elegante traje negro que le va de maravilla.

¿Qué mensaje dio Cynthia Rodríguez antes de marcharse? Nuestra querida Cyn se despidió con el siguiente mensaje a finales de mayo en nuestro foro de VLA.



"Les prometo que haré algunas videollamadas para que me respondan. Lo que vean en mis redes sociales y lo que vean en TV Azteca esa es la verdad. Les estaremos contando todo lo que pasa con mi carrera desde hace 17 años”, declaró.

Cynthia Rodríguez comparte VIDEO de sus vacaciones con Carlos Rivera.mp4

Cynthia Rodríguez se reencuentra con conductor de Venga la Alegría

La hermosa mexicana se encuentra en Europa viviendo grandes momentos, pues hace unos días saludó de mano al Papa Francisco en su viaje a El Vaticano.

Por si fuera poco, Cynthia también se reencontró con un “cachito” de Venga la Alegría en Europa, pues compartió un nuevo video junto a Ismael Zhu ‘El Chino’.

A ambos se les ve sonrientes disfrutando de los paradisíacos paisajes de aquel continente y refrendan que su amistad cruza fronteras.

Cynthia Rodríguez quiere disfrutar su relación sentimental, descansar, pasar tiempo con sus seres queridos y después “regresar recargada” a su casa VLA.

