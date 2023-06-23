Cynthia Rodríguez celebró su baby shower junto a amigos y familiares.

León, el primogénito de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, llegará a este mundo en agosto próximo. Este jueves, familiares y amigos celebraron a la futura mamá con un tierno baby shower, al que Ventaneando llegó muy tempranito para atestiguar todos los preparativos.

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Son invitados a esta tarde tan especial en el Baby Shower para Leoncito y para mí, con las personas más queridas, O sea, ahorita que ya estoy casi en los 8, sí empiezo a sentir otra vez cansancio, pero es normal

Pero, realmente me he sentido súper bien, me dice mi ginecóloga, que he estado en revisión todo el tiempo. Me dice: ‘Estás súper bien, puedes seguir viajando, ahorita ya no’, ahorita ya me dijeron: ‘Ahorita sí ya tranquilízate un poquito’. Ya me aventé casi todo el tour con Carlos, pero gozando. El último ultrasonido, que acabo de ir antier, está perfecto, está enorme, ahorita ya pesa 2,200 kg

¿Por qué Carlos Rivera no estuvo presente?

Y aunque Carlos moría por estar presente, su agenda de trabajo se lo impidió, pero a caso está nervioso por el inminente nacimiento.

Lo veo más emocionado que nervioso, ahorita, pero cuando empezamos hablar del momento de que llegue, del parto, ahí creo que sí

Cuando es cesárea lo puedes programar y dices: ‘Tal día va a nacer y ese día nace’ y como queremos esperar a que él decida en qué momento va a nacer, realmente no podemos agendar ‘Tal día va a estar libre’ pero sí, en agosto, él tiene unas semanas muy tranquilas, esperando estar en el nacimiento, disfrutar estas primeras semanas con el bebé

Por último y antes de que sus invitados llegaran, Cynthia nos presumió los detalles de su festejo.

Aquí está una mesa, tenemos por acá decoración, unos leones azules, en la mesa también tenemos detalles, también su cajita de Leoncito, por acá está la mesa de dulces, León, todo lo que quieran, llévales a todos para que les llegue mucho amor de Leoncito, los quiero Ventaneando, los amo

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¿Cómo se siente la mamá de Carlos Rivera?

Por su parte, la mamá de Carlos Rivera no pudo ocultar su felicidad por el primer hijo del cantante.