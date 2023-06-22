Javier Guatemala demandó a Luis Miguel por despido injustificado.

En 2012, Luis Miguel fue demandado por el despido injustificado de Javier Guatemala Francisco, quien asegura haber trabajado para ‘El Sol de México’ durante más de 20 años como administrador de su casa de playa Guitarrón en Acapulco y quien exige el pago de más de 11 millones de pesos por concepto de sueldos caídos y otras compensaciones.

Al ser cuestionado sobre cómo probará su vínculo laboral con Luis Miguel dado a que no hubo un contrato de trabajo de por medio, Javier Guatemala y su abogado Tomás Gutiérrez revelaron en exclusiva para Ventaneando la existencia de una cuenta mancomunada, gracias a la cual se realizaban todos los movimientos necesarios para el mantenimiento de la casa y muchos otros encargos del cantante.

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¿Qué dijo el abogado de Javier Guatemala?

Tomás Gutiérrez, abogado de Javier Guatemala, declaró que “ya se corroboró que esta cuenta sí existe y pues evidentemente mi cliente tenía ahí la cuenta mancomunada y podía firmar por el señor, lo que prueba parte de lo que él ha declarado”.

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Lo cierto es que hasta la fecha Luis Miguel no ha asistido a las audiencias del caso. “Permitieron a su abogado que actualmente tiene, que él en su representación contestara las preguntas que eran directamente y personalmente para el señor, cuando eso evidentemente en la ley está prohibido”.

¿Qué es lo que pide Javier Guatemala? Al tomar la palabra, Javier Guatemala señaló que a Luis Miguel no le está pidiendo que “me regale nada, le estoy exigiendo que se cumpla con el tiempo, todo el tiempo que estuve trabajando para él”



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“Retomando lo del señor Carlos Bremen, él en alguna ocasión dijo que el señor Luis Miguel ya no le debía a nadie, pero le faltó mencionar que le debía a Javier Guatemala”, recalcó.

¿Qué harán al respecto?

Ambos adelantaron lo que harán en caso de que Luis Miguel siga desatendiendo esta demanda. “Una manifestación pacífica, pero sí que vea que yo estoy ahí y hay que llevar una pancarta, hay que llevar gente y te digo, ya tenemos unos excolaboradores que están dispuestos a acompañarme”.

