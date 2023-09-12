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FOTOS | Carlos Rivera confiesa a quién se parece su hijo León, ¿a él o a su mamá?

El cantante Carlos Rivera confesó a quién se parece su hijo León, ¡habló como nunca de su etapa como padre! Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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