Cynthia Rodríguez y Julión Álvarez sorprenden a sus fans con un increíble baile en TikTok. (VIDEO)

Nuestra querida y hermosa presentadora Cynthia Rodríguez se convirtió en una de las mujeres más buscadas en las diferentes redes sociales, pues protagonizó un video junto al exitoso cantante de regional mexicano Julión Álvarez.

Por medio de la plataforma TikTok, se compartió la grabación que se ha convertido en la sensación de las redes sociales, pues es evidente la sensualidad que derrocha la encantadora conductora y cantante.

Fue a través del perfil de nuestra querida Cynthia Rodríguez, donde figura el video en donde ambos bailan la canción The Bob for me de Aqyila, mismo que ha conquistado a los millones de fans que ambos tienen.

Hay que recordar que, en las últimas semanas, Julión Álvarez reapareció en la escena musical con gran éxito, luego de tomarse un largo descanso por la pandemia Covid-19 que afectó al país y que tuvo fuertes afectaciones en las actividades laborales de los integrantes del mundo artístico.

Sin duda alguna esta increíble colaboración que hicieron los famosos enloqueció al público, por la gran química y diversión que hacen notar en la pantalla, por lo que en poco tiempo los fans se dieron a la tarea de volverlo viral y dejando miles de comentarios y compartiendo la publicación.