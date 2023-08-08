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FOTOS | ¿Cuánto pesó y midió León, el bebé de Cynthia y Carlos Rivera?

A unos días de haber dado a luz, Cynthia Rodríguez habló en redes sociales sobre el nacimiento de León y reveló detalles sobre su primogénito.

Por: Ana Patricia Pérez

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