Cynthia Rodríguez impacta con la mejor noticia vestida de novia. (FOTO)

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han conformado una de las parejas más queridas y sólidas del medio del espectáculo gracias a que mantienen su vida privada alejada de los reflectores y en pocas ocasiones se dejan ver juntos, esto con el fin de que nadie opine ni se meta en su relación, algo que sin duda alguna les ha funcionado a la perfección.

Es momento de que conozcamos un poco más a Cynthia Rodríguez, una de nuestras conductoras favoritas.

Desde hace un tiempo, nuestra querida Cynthia ha demostrado que se encuentra viviendo y disfrutando al máximo del mejor momento de su vida al lado del cantante tlaxcalteca, aunque para eso haya tenido que alejarse de la pantalla chica para disfrutar de su matrimonio.

Hace unos días la exacadémica hizo una impactante revelación en redes sociales luego de realizar una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans. Rodríguez se mostró muy amorosa con sus fans, incluso después de que la llamaran socia.

Después compartió con sus fans que está muy feliz y enamorada de su esposo Carlos Rivera y reveló que a ella no le molesta que la llamen señora: “Me dicen señora, soy señora, Dios mío… Estoy feliz, ¿ustedes cómo me ven? He recibido muchísimo amor, he ido a palenques y he recibido regalitos, abrazos y lo aprecio muchísimo”.

¿Cynthia aparece usando un vestido de novia? Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se casaron prácticamente en secreto durante sus largas vacaciones por el Viejo Continente, por lo que nunca pudimos ver a la coahuilense vestida de novia ni al ganador de la tercera generación de La Academia esperando a su amada frente al altar.

A su regreso, Cynthia confirmó a nuestro matutino Venga La Alegría que se había casado con su amado: “Somos muy discretos, siempre manejamos todo de manera personal, pero tenía que contarlo aquí con mi familia de VLA. Fue como tenía que ser, fue un gran sueño. Estamos muy felices”.

Sin embargo, nuestra querida exconductora sorprendió a todos sus fans luego de publicar en su cuenta de Instagram una fotografía donde aparece vestida de novia, algo que sin duda todos queríamos ver, pero en su momento no se pudo gracias a la discreción de la pareja.

En la fotografía aparece Cynthia luciendo un increíble vestido de novia en color blanco, la fotografía forma parte de una sesión que realizó para una famosa revista, a la que le concedió una entrevista.

¿Cómo reaccionaron sus fans?

Los comentarios no se hicieron esperar y de inmediato llenaron su publicación con mensajes como: “Guapísima”, “Cuando no creo que sea posible que te veas más hermosa, sales con este photo shoot”, “No puedo con tanta belleza”, “No sé, pero siento que está embarazada, ojalá y si”, “Preciosa la señora de Rivera, le veo un brillo muy especial”.