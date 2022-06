Dalú sorprende con FOTO de su embarazo: “Sus pataditas hermosas”.

Dalú sorprendió a todos con nuevas fotos en sus redes sociales, pues presumió su pancita de ocho meses de embarazo y mostró otros detalles de su etapa como mamá primeriza.

¡Dalú en Venga La Alegría! La ganadora de La Academia nos cantó en vivo su más reciente sencillo “10 minutos”.

“Que rápido han pasado ocho meses: dos dormida, tres vomitando y tres de ver mi cuerpo transformarse. Nadie nos cuenta lo difícil que son todas las etapas al crear vida y tampoco nos cuentan que todo se vuelve mínimo al sentir sus pataditas hermosas”, dijo la ganadaroa de La Academia a sus fans.

La cantante mexicana posó sentada desde una cama, donde se le puede ver presumiendo su pancita con una camiseta negra muy rockera.

La cantante posa sonriendo, pues es claro que está feliz esperando a su próximo bebé y entusiasmada de su vida como madre de familia.

A finales de marzo de 2022, Dalú visitó nuestro foro de Venga la Alegría para dar más detalles de su vida sentimental, pues se ha mantenido muy hermética respecto a su novio.

“La verdad es que me gusta mantener mucho mi relación en privado, más porque él no es del medio artístico y no está acostumbrado a toda la atención, a las cámaras, los focos y los fans”, dijo sobre su pareja sentimental.

“Trato de respetar mucho su privacidad lo más que yo puedo. Sí había publicado cosas de nuestra relación, pero no le he dado énfasis para que no se desvíe la atención hacia él porque no le gusta”, continuó en exclusiva para VLA.

¿Quién es Dalú? Dalú es una cantante mexicana egresada de La Academia, cuyas canciones como Inquebrantable, Mejor Sola, 10 miuntos y otras son las favoritas del público.

Así anunció Dalú su embarazo

El 24 de marzo de 2022, Dalú anunció su embarazo con una fotografía en Instagram, donde posó con su pareja sentimental y escribió un mensaje debajo del post.

“Bebé a bordo. Eres y serás por siempre mi más grande obra de arte”, escribió.

