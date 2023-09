DANA: ¿Qué es y los peligros del fenómeno conocido como “Gota Fría”?

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) o “Gota Fría” como es llamada coloquialmente, es un fenómeno meteorológico en forma de baja cerrada de nivel superior que se separa de la corriente básica del oeste y suele relacionarse con inundaciones y lluvias intensas.

A pesar de su fama, la también conocida como baja segregada, según describe el Instituto Nacional de Meteorología (INM) español, se trata de un evento ocasional entre junio y octubre en el Mediterráneo.

Como tal, este fenómeno no es sinónimo de desastre natural o peligros aunque sí puede desencadenar afectaciones por las fuertes lluvias y vientos que trae consigo. No obstante, este nivel de repercusión no siempre tiene lugar con la presencia de DANA.

¿Por qué el fenómeno DANA es llamado “Gota Fría”?

Hay que considerar que DANA es una depresión aislada en niveles atmosféricos altos, formada por aire frío. En meteorología, se le llama depresión a “una zona donde la presión atmosférica es más baja que la del aire que la rodea”, de acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid.

De esta forma, DANA o “Gota fría” deriva de un cinturón de vientos establecido en la troposfera y la baja estratosfera. A su vez, describe la INM de España, que los cinturones pueden ser el chorro polar o el chorro subtropical en donde el aire es frío.

Entonces, las corrientes de aire de DANA suelen dar vueltas a la Tierra en forma de ondulaciones, mismas que algunas veces pueden ser tan pronunciadas que una porción de masa de aire que se estrangula y se corta, y termina fuera del flujo original.

En consecuencia, tiene lugar lo que se conoce como fenómeno meteorológico de DANA o “Gota Fría”, el cual recibe ese último apodo por “el aire polar flotando sobre latitudes inferiores a las que normalmente ocupa ese aire frío”, indica el INM español.

