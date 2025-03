Dani Flow cierra la puerta a las relaciones poliamorosas tras su ruptura

‘El Rey del Morbo’ ha sacado a la luz una noticia que dejó muchas opiniones divididas. Y es que, durante una entrevista reciente, Dani Flow reveló que le dirá adiós a las relaciones poliamorosas.

¿Dani Flow cierra la puerta a las relaciones poliamorosas?

Fue a través de una platica con la periodista y conductora mexicana Adela Micha que el cantante de reguetón ‘mexa’ abrió su corazón para platicar sobre su carrera y vida persona. Sin embargo, lo que llamó la a atención fue cuando el intérprete de “Otro Show”, “Qué Rollito Primavera” y “Mashete”, habló sobre su pasado y las relación poliamorosa que sostuvo con su esposa Jocelyne Lino y su ex Valeria Zepeda .

En este sentido, Dani Flow cómo fue que terminó su relación con Valeria con quien tuvo a su segunda hija: “Habíamos estado con una chica que estuvimos con ella como una año ocho meses algo así, yo y mi esposa con la chica. El caso es que al final las cosas se complicaron un poco y ahora estamos separados”, puntualizó.

¿Dani Flow sigue practicando el poliamor?

Respecto a si sigue practicando el poliamor, el reguetonero aseguró que no y que le cerró las puertas a este tipo de relaciones, aunque admitió que hay solo una excepción por la cual volvería a retomarla: “No, no, no, yo no es como que esté en búsqueda… ocurrió una vez. De hecho, ahorita pienso que si no es con ella de nuevo (Valeria) o sea, descartado, ¿me entiendes?”, dijo.

Así mismo, reveló que su relación con Jocelyn Lino también se vio afectada: “La relación sí se afectó pero no por un tema de la otra chava, sino personalmente siento que yo no… como que no he logrado volverme a conectar. Cuando hice lo del poliamor, por más difícil que suena como que vaya a trascender, o sea yo sí lo hice con toda la intención, yo nunca pensé en separarme”.

Dani Flow confirma que está tratando de volver con su ex

Posteriormente añadió que está intentando recuperar a su exnovia : “La esperanza muere al último y yo estoy tratando de recuperar a mi familia (…) A mí me gustaría estar juntos todos otra vez y no siento que hayamos tenido un problema nosotros tres, sino que pienso que influyó mucho la edad de la chica y la redes sociales”, declaró.