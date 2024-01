Dani Flow, ¿quién es y cuáles han sido las polémicas que lo han acompañado?

En los últimos días, Dani Flow ha estado dentro del ojo público y además se han reavivado diversas polémicas en las que ha estado envuelto por sus comentarios y rivalidades con otros cantantes. Muchos piden que sea cancelado y que su música no se escuche más, mientras cientos de fans lo defienden, pero hay muchas curiosidades que no sabías de él, aquí te contamos quién es y por qué es debatido en redes sociales.

¿Quién es Dani Flow y por que le dicen el Rey del Morbo?

Dani Flow es un polémico reggaetonero que se ha dado a conocer por sus temas musicales con letras explícitas, donde habla sobre temas sexuales, lo que le ha dado el apodo del ‘Rey del Morbo’. Sus canciones han alcanzado la fama en los últimos meses y ha logrado colaborar con ‘Bellakath, El bogueto y Uzielito mix’, además de tener presentaciones en recintos importantes como el Flow Fest en el 2023, mismo año en que anunció su gira ‘El Rey del Morbo Tour’.

¿Cuál es el nombre verdadero de Dani Flow?

Daniel Balladares, es el nombre real de Dani Flow y desde muy pequeño sintió una atracción por el género musical reggaetón, desde que escuchó la canción ‘Baila Morena’ de Hector & Tito. En un famoso podcast contó que su primer canción la escribió a los 8 años y tiempo después, a los 14 años publicó su primer tema que lleva por nombre ‘Dandote placer’.

¿De dónde es Dani Flow?

El cantante es originario de Irapuato, Guanajuato y nació el 15 de enero de 1996. Dani Flow no es muy reservado con su vida y a contado públicamente que mantiene una relación poliamorosa, con su novia Valeria Zepeda y su esposa Jocelyne Lino, con quien tiene una pequeña hija, cuestión que le ha valido miles de criticas por usuarios de redes sociales.

¿Qué estudió Dani Flow?

El intérprete de ‘Martillazo’ mencionó en una entrevista que estudió hasta el cuarto cuatrimestre de la carrera de piscología en la Universidad Autónoma de México y no descarta la posibilidad de terminar sus estudios profesionales, pero no le agrada el sistema educativo en línea, ya que él prefiere tomar clases presenciales.

Polémicas de Dani Flow

El polémico comentario en el caso de Nath y Rix

Fue una pe****da por lo que lo metieron a la cárcel. La morra esa vale v…ga, ¿eso qué, wey? Me ca..n esas morras, esas y las que salen a rayar a la calle. Esas ni rucas se deberían de llamar.

Fue el comentario que hizo Dani Flow respecto al polémico caso de Nathalia Campos y Rix, lo que desató una ola de comentarios negativos hacia su persona, por su falta de empatía con las mujeres y su posición en contra de las feministas, días después pidió disculpas a las mujeres, pero defendió su amistad con el youtuber Rix.

Rivalidad de Dani Flow contra Alex Syntek

Daniel Balladares lanzó el tema músical ‘Las que no tienen papá’, la cual se hizo viral rápidamente por su letra explícita, la canción llegó a oídos de Alex Syntek, quien comentó en un podcast ‘habrá que ver qué infancia tuvo ese chavo para entenderlo, porque seguramente no creció bajo cierto… le falto amor’, comentario que no recibió de buena manera Dany Flow. La situación no paró ahí, tiempo después el reggaetonero dijo que estaría encantado de hacer el doblaje del personaje ‘Vector’, con quien tiene un gran parecido físico, sin embargo, Syntek es quien le da la voz al personaje y no dudó en arremeter nuevamente hacia Dany Flow.

¿Pero sí sabe leer? Porque necesita leer el guión caray!

Escribió el intérprete de ‘Duele el amor’, es por eso que se han catalogado como rivales.

Dani Flow cancelado

El reggaetonero fue invitado al podcast Carly Galleta en donde lanzó un fuerte comentario por el cual el día de hoy se encuentra en el ojo del huracán. “Al ch..e en 15 años de esta rima me voy a arrepentir, pero la vida es de momentos y lo tengo que vivir.

A mi hija, jamás la tocaría, pero a sus compañeritas de la secundaria tal vez sí, sí. Osea wey, nunca voy a llevar a mi a la escuela, imagínate como me va a ver.

Frase que le valió miles de comentarios negativos que lo acusan de ser un depravado, además de no ser consciente del abuso hacia mujeres y a los menores que se vive en la actualidad. El reggaetonero ha sido tendencia en las últimas horas y los usuarios de redes sociales lo han cancelado y piden que la gente deje de hacer famosas sus canciones.

