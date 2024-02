Daniel Bisogno está intubado y en terapia intensiva, confirma Pati Chapoy en Ventaneando

Este 20 de febrero se habló en Ventaneando sobre el estado de salud actual de Daniel Bisogno. En medio del programa, Pati Chapoy compartió una actualización sobre el querido conductor, quien se encuentra en terapia intensiva y ha estado por 5 días intubado.

Hace un par de días, se reveló que Daniel Bisogno había sido internado el jueves 7 de febrero por una infección, sin embargo, “El Muñeco” ha tenido que quedarse internado en el hospital desde aquel día.

Por consiguiente, esta tarde, en medio del programa de Ventaneando, Pati Chapoy compartió la noticia de que ayer por la tarde visitó el hospital donde Bisogno se encuentra internado y confirmó que nuestro querido Daniel lleva 5 días en terapia intensiva, pero ha respondido favorablemente a los tratamientos para eliminar la bacteria que se aloja en sus pulmones.

Estado de salud de Daniel Bisogno, 20 de febrero

Pati Chapoy confirmó que Daniel Bisogno ha estado por 5 días en terapia intensiva e incluso lo han mantenido intubado, pero gracias a que ha respondido favorablemente a los antibióticos que los doctores le han administrado, este día analizarán si pueden quitarle el tubo, sin embargo, prefieren tenerlo bajo una estricta supervisión médica, por lo que se mantendrá en cuidados intensivos.

Hoy le van a quitar el tubo. Van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque muy lamentablemente no tiene fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo.

¿Qué tiene Daniel Bisogno?

Hace unos años, Daniel Bisogno comenzó a bajar de peso y aunque se sentía bien por fuera, no fue así por dentro, pues desde ese momento comenzó un calvario. La primera vez que fue internado fue a principios de 2023, después, volvió a ingresar al hospital en octubre del mismo año, donde su salud se vio severamente afectada, ya que se le reventaron varices esofágicas y esta tercera vez que lo hospitalizaron, fue debido a una infección en los pulmones, sin embargo, ha estado en terapia intensiva y con intubación.

¿Cuándo va a regresar Daniel Bisogno a Ventaneando?

Aunque Daniel ha respondido favorablemente, aún no hay fecha para que puedan darlo de alta debido a que su proceso de recuperación podría llevarse muchos días más, por lo que su regreso a Ventaneando sigue sin tener un día específico.

La mejoría se va a llevar muchos días más porque van a esperar a que responda favorablemente a los antibióticos que le están terminando de eliminar la infección que tiene en los pulmones y a partir de ahí es esperar a que se reponga, esté lo suficientemente fuerte para que pueda continuar con su vida, mientras tanto no se sabe cuántos días más va a seguir internado.

Incluso, se mencionó que su hija, Michaela, no ha podido verlo debido a que no puede acceder al área de cuidados intensivos.

Por lo pronto, esperamos que mejore con el tiempo y no importa cuántos días esté ausente, ¡su familia de Ventaneando lo espera con los brazos abiertos!