Daniela Berriel es detenida en el aeropuerto de la CDMX. (VIDEO)

Daniela Berriel y su hermana fueron detenidas en el aeropuerto de la Ciudad de México por transportar seis cigarros electrónicos, también conocidos como vipes, en la maleta.

La actriz mexicana confesó que pagó una “fuerte” multa, pero afortunadamente no fue llevada al Ministerio Público junto con su hermana Valeria.

“Ya estamos libres Valeria y yo, salimos libres. Les voy a contar porque hay muchas dudas. Quiero contarles que el consumo de vipes es legal en México, pero lo que es ilegal es la transportación, es ilegal meterlos a México. Casi casi nos llevan al MP y fue un desastre”, expresó la artista en sus historias de Instagram.

Berriel también compartió un fragmento de la ley mexicana, que confirma la ilegalidad de transportar cigarros electrónicos a México.

Daniela pidió perdón por su “ignorancia” y por no conocer las leyes mexicanas, además de confesar que hizo público su caso para apoyar a otras personas en la misma situación.

Daniela Berriel recibe fuertes críticas en las redes sociales

Decenas de internautas arremetieron contra Daniela Berriel por fumar cigarros electrónicos, mismos que hacen daño a la salud y al planeta.

La mexicana pidió una disculpa a todos aquellos que se sintieron ofendidos con sus historias de Instagram.

“Ya salí regañada por contarles lo que me pasó, ‘que porque fumo vipe’ y ‘que porque contamino al medio ambiente’. Quiero decirles que yo jamás he promocionado los vipes, jamás les he recomendado y jamás les he dicho que los compren”, expresó en sus redes sociales.

“Yo no era consciente del daño que le hacen al medio ambiente y del daño que me hacen a mí. Definitivamente, sí hacen daño, no los fumen, yo estoy intentando bajarle y solo lo hago en lugares sociales. No me regañen”, concluyó Daniela Berriel, asegurando que tres cigarros electrónicos eran de su hermana Valeria y los otros tres de ella misma.

