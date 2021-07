Daniela Berriel explicó las inconsistencias en su caso contra Eduardo Ojeda.

Daniela Berriel se presentó en el foro de nuestro programa Venga la Alegría para hablar de las recientes anomalías en su caso de abuso sexual por parte de Eduardo Ojeda.

Daniela Berriel no descansará hasta ver justicia

EXCLUSIVA. Daniela Berriel se enlazó con nosotros para contarnos más de la denuncia en contra de su agresor.

En su momento, la joven otorgó el perdón a Gonzalo Peña y refrendó que su único violador fue Eduardo Ojeda.

Sin embargo, las autoridades no han quitado la orden de aprehensión contra el joven que declaró a favor de Berriel.

“Hace más o menos un mes, Gonzalo Peña declaró a mi favor. Fue un acto de honestidad, de hacer las cosas bien y de responsabilidad. Yo decidí otorgarle el perdón. Ahora, nos dan la sorpresa que no le quieren quitar la orden de aprehensión”, expresó Daniela en exclusiva para VLA.

Aunque tiene miedo, la actriz seguirá luchando hasta ver a su presunto agresor tras las rejas.

“Me encantaría decir que no tengo miedo, pero sí tengo miedo. Con el miedo sigo porque mi dignidad y mi orgullo como mujer, nadie me lo va a quitar”, expresó.

Abogado de Daniela Berriel rompe el silencio en exclusiva para Venga la Alegría

Xavier Olea, abogado de Daniela Berriel, también habló de las inconsistencias que cometieron las autoridades de Guerrero, Acapulco.

“Daniela hizo una declaración donde reiteró al Ministerio Público que Gonzalo no la había violado. El juez convocó a una audiencia, pero la audiencia que se llevaría a cabo el jueves en la noche, se desistió. Gonzalo sigue con su orden de aprehensión y no puede venir a México a hacer una declaración”, expresó el experto en leyes para los televidentes.

Xavier aseguró que los derechos de Daniela Berriel se violaron en varias ocasiones, pues tampoco se les permitió tener acceso a las pruebas genéticas de la actriz.

“Sin duda, hay actos de corrupción… Eduardo obtuvo su libertad derivado de una pericial genética, que concluía que no había material genético de él, dentro de Daniela. Lo que para nososotros, no implica que la violación no se haya cometido. Pedimos que un perito nuestro, tuviera acceso a las muestras, pero no se nos dio”, confesó.

Daniela Berriel también tomó sus redes sociales para denunciar la violación a sus derechos. Y es que, la próxima audiencia se llevará a cabo vía Zoom, acto que podría ser perjudicial en la detención de Eduardo Ojeda.

