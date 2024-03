Así reaccionó Daniela Parra a videos de Alexa Hoffman conta su papá

En un drama que ha capturado la atención de los medios y las redes sociales, la familia Parra-Hoffman está en el centro de una tormenta de controversias. La reciente divulgación de videos por parte de Alexa Hoffman y su madre, Ginny Hoffman, ha desencadenado una reacción explosiva por parte de Daniela Parra, quien ha salido en defensa de su padre, Héctor Parra.

Los videos, presentados como evidencia de los supuestos delitos cometidos por Héctor, han dividido a la familia y a la opinión pública. Mientras que Alexa y Ginny Hoffman buscan justicia para la menor, Daniela ha levantado una barrera de defensa en torno a su padre, cuestionando la autenticidad y la motivación detrás de las acusaciones.

Abogado de Héctor Parra y su hija nos hablan de situación del actor. [VIDEO] Además, la hija mayor de Héctor Parra confirma su molestia con Sergio Mayer por estar en la audiencia de su padre, acusándolo de tráfico de influencias.

Daniela Parra explota en redes contra su hermana Alexa Hoffman por videos filtrados de su padre

A través de una entrevista, Daniela señaló que le están fabricando un delito a su padre queriendo sacar de contexto las imágenes: “Si quieren descontextualizarlo y quieren verlo mal, todo se puede ver mal, pero en realidad ese video sólo muestra la convivencia de un papá con sus hija”, contó

Al abordar el tema del video en el que su padre escribe en la pierna de Alexa, la mayor de las hermanas también lo defendió, afirmando que las imágenes no reflejaban un lenguaje lascivo o vulgar. Además, señaló la ausencia de una parte del video donde Alexa también escribe mensajes como “te amo, papi”.

Sin embargo, admitió no haber estado presente durante la grabación y desconoce el contexto y quién escribió las palabras: “Yo no estaba ahí, yo no supe si se lo escribió mi papá, si ella se lo escribió", explicó Daniela. A pesar de ello, insistió en su determinación de demostrar la inocencia de su padre.

¿Cuál es la situación de Héctor Parra?

El actor, Héctor Parra, actualmente cumple una condena de diez años por corrupción de menores, pero su situación podría agravarse aún más. La próxima audiencia, programada para el 16 de marzo, podría ser determinante en el destino del acusado.

