Si te gustó Un Viernes de Locos, estas son las otras 7 películas que te enamorarán

Un viernes de locos es una de esas películas icónicas que conquistó al público con su mezcla perfecta de humor, fantasía y un entrañable mensaje familiar. La historia del intercambio de cuerpos entre madre e hija, interpretadas de lujo por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, sigue siendo tan fresca como el día de su estreno. Y, según la IA, si esta joya cinematográfica te robó varias risas, al igual que su segunda parte, tienes la obligación de ver otras comedias igual de encantadoras y disparatadas.

La lista de películas que debes ver sí o sí

Si tuviera 30 (13 Going on 30, 2004)

Una adolescente, cansada de su vida, pide ser adulta… y despierta convertida en una mujer de 30 años con un trabajo soñado. Una comedia romántica encantadora sobre el valor de la amistad y la importancia de no perder la esencia juvenil.

Este cuerpo no es mío (The Hot Chick, 2002)

Una estudiante popular y un ladrón de poca monta intercambian cuerpos, provocando situaciones hilarantes. Humor irreverente, enredos absurdos y un gran contraste de personalidades.

Al diablo con el diablo (Bedazzled, 2000)

Un hombre desesperado por conquistar a la mujer de sus sueños hace un pacto con el Diablo, recibiendo siete deseos que siempre salen mal. Comedia fantástica con toques de sátira y mucho ingenio.

Your Name (2016)

En esta joya de la animación japonesa, un chico y una chica intercambian cuerpos de forma misteriosa, desarrollando un vínculo único. Emotiva, visualmente deslumbrante y cargada de magia.

Cambio de hábito familiar (Freaky, 2020)

Una versión moderna y oscura del intercambio de cuerpos: una adolescente cambia lugar con un asesino serial. Terror y comedia negra se mezclan en un relato ingenioso y atrevido.

Si fueras yo (The Change-Up, 2011)

Dos amigos con vidas opuestas (uno casado y padre, otro soltero y fiestero) despiertan en el cuerpo del otro, enfrentando los retos y ventajas de su nueva realidad.

Una Navidad de locos (Christmas with the Kranks, 2004)

Aunque no hay intercambio de cuerpos, comparte el espíritu de comedia ligera y caótica. Jamie Lee Curtis vuelve a brillar en esta historia sobre planes navideños que se salen de control.

¿De qué trata la nueva versión de Otro Viernes de Locos?

La historia retoma a Anna, ahora adulta y madre, que enfrenta el desafío de unir su familia con la de su prometido. En un inesperado giro mágico provocado por una vidente, no solo Anna y su madre Tess intercambian cuerpos de nuevo, sino que también lo hacen la hija de Anna, Harper, y su futura hijastra, Lily. Este cruce de historias retoma la trama fresca, disparatada y caótica de la primera parte, provocando en los espectadores una conexión, obvia, con el pasado.

En cuanto a las críticas, los elogios se posan sobre la química, innegable, entre Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Mientras algunos medios señalan que el doble intercambio de cuerpos sobrecarga la trama, otros celebran el humor, la nostalgia y el mensaje familiar. La revista Cinemablend fue una de las más generosas en su valoración, elogiando la mezcla de comedia y emoción, así como los guiños inteligentes a la película original de 2003.