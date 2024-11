Reportan que Héctor Parra pasaría 60 años en prisión; esto dijo Daniela Parra

Hace unos días les contamos sobre el caso de Héctor Parra , quien se encuentra en prisión cumpliendo una sentencia de 13 años y 10 meses por el delito de corrupción de menores, esto después de que fuera denunciado por su hija Alexa Hoffman, la cual procreó con Ginny Hoffman. Al respecto, su hija Daniela Parra rompió el silencio.

¿Héctor Parra podría pasar 60 años en prisión?

Hace unos días la abogada de Héctor Parra, Samara Ávila, declaró que el caso del actor volverá a ser revisado por los magistrados de la Novela Sala, los cuales anteriormente incrementaron su pena.

Abogado de Héctor Parra y su hija nos hablan de situación del actor. [VIDEO] Además, la hija mayor de Héctor Parra confirma su molestia con Sergio Mayer por estar en la audiencia de su padre, acusándolo de tráfico de influencias.

En ese sentido, la letrada se dijo preocupada, pues el escenario no luce nada alentador para el actor dado que su pena podría incrementar considerablemente.

Te puede interesar: Héctor Parra ya conoce su nueva sentencia y piensa buscar un amparo

“Esta noticia no nos agradó nadita como defensa del señor Héctor. Se ratifica que va a resolver esa segunda apelación la misma sala que incrementó la penalidad de 13 años, 10 meses”, declaró la abogada.

La defensa del actor ha trazado tres posibles panoramas. El primer escenario es el más temido: Un aumento en su sentencia hasta por 6 décadas. En el segundo escenario, la sala podría ratificar la pena actual de 13 años y 10 meses. Por último, el tercer escenario es la absolución; sin embargo, las posibilidades son escasas.

¿Qué dijo Daniela Parra? Sobre el rumor que ha comenzado a circular en redes sociales y que asegura que Héctor Parra podría enfrentar una pena máxima de hasta 60 años de prisión, Daniela Parra se pronunció.

A través de su cuenta de Instagram, Daniela Parra, hija de Héctor Parra, declaró lo siguiente: “yo ayer no terminé de contestar todo, pero esta es la que más se repite. Les diré que gracias a todos los que han preguntado, mi papá está muy bien. No se preocupen, no se angustien, está muy bien, está tranquilo”.

Te puede interesar: Yolanda Andrade arremete contra Ginny Hoffman por el caso de Héctor Parra

¿Su papá podría pasar 60 años en la cárcel?

“Se han escuchado muchas cosas estos días, pero la realidad es que seguimos en apelación. No se ha resuelto, estamos a la espera de que la misma sala que nos ‘resolvió’ la vez pasada, nos resuelva otra vez”, agrego Daniela Parra.

Daniela pidió a sus fans y a los de su padre mantenerse tranquilos: “Estamos en espera de fecha, pero como saben, les he dicho que para nosotros eso es de chocolate y lo que importa es el amparo que eso viene después de la apelación”.

“No crean todo lo que se escucha por ahí, gracias a Dios mi papá está bien y tranquilo, seguimos en espera. En cuanto tengamos fecha y nuevas noticias les prometo que serán los primeros en saber”, finalizó.