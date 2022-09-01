¿Danna Paola y Alex Hoyer tienen pensado casarse?

Hace unos meses, Alex Hoyer confirmó que tenía una relación sentimental con Danna Paola después de que fueran captados en distintas ocasiones, desde entonces, la joven pareja se la ha pasado derramando miel en redes sociales y en los diferentes eventos a los que han acudido, entre ellos, la alfombra roja de “Charly y la fábrica de chocolate”, donde la intérprete de “Oye Pablo” hizo pública su relación.

La relación entre ambos marcha viento en popa y poco a poco han aprendido a compaginar su vida personal con la profesional, pues ambos se mantienen bastante ocupados con sus respectivos compromisos profesionales, no obstante, cada que pueden se demuestran el inmenso amor que se tienen.

¿Cómo anunció Danna Paola su noviazgo con Alex Hoyer? En abril pasado, la cantante se dijo “enamorada” de Alex Hoyer, por lo que decidió hablar de esta nueva etapa en su vida personal ante los medios de comunicación.



“Es la primera vez que voy a hablar. De verdad se los digo, para mí es algo súper privado. Mantenerlo para nosotros es nuestra decisión. No es un secreto, pero no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario, me enorgullece mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira”, expresó la cantante.

Alex Hoyer defiende a su novia

Danna Paola ha sido blanco de críticas debido a su apariencia física y extrema delgadez, pero esta no ha sido la única ocasión que ha recibido críticas referentes a su peso, ya que anteriormente la señalaron de tenar algunos kilos de más.

Por ello, su novio la defendió y esto fue lo que dijo durante los Kid’s Choice Awards: “Siempre se lo digo, mientras ella se sienta bien, ella esté bien, ella esté feliz, eso es lo más importante, no importa lo que se diga, a mí lo que más me importa es su salud y ella está perfectamente bien y disfrutando todo lo que está sucediendo”.

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También reveló cómo han sobrellevado su relación a pesar del incesante acoso mediático. “Comunicándonos siempre, estamos siempre en la misma página y creo que siempre nos ha ayudado mucho este proceso. Es muy cierto, nos apoyamos muchísimo, obviamente en el lado personal ambos buscamos ese apoyo, y ese respaldo que tenemos es muy lindo y lo valoro muchísimo porque ella me ha ayudado a salir de muchas situaciones que no eran buenas en mi vida, y deshacerme de personas y más y viceversa”.

¿Hay planes de boda?

Durante la alfombra naranja del evento ya mencionado, Danna Paola y Alex Hoyer revelaron a los micrófonos de Ventaneando si es verdad que ya planean boda.

“Lo hemos platicado mucho, por muchos años más, ya después traeremos a los niños a Kid’s Choice, no”, declaró la intérprete de “Idiota”, “Amor ordinario” y “Mala fama”, entre otras.

Por su parte, Hoyer dijo que “ojalá pronto, lo hemos platicado, pero ojalá que sí. Ahorita estamos megaenfocados en literalmente toda la música que tenemos un montón tanto para su sonido como para el mío”.

Por último, Alex se dijo orgulloso de haber colaborado como productor en el nuevo sencillo de Danna, “XT4S1S”. “Muy felices con el recibimiento, con todo lo que está sucediendo alrededor de eso, me toca estar ahí, en esa parte de composición, de productor y crear con Danna es espectacular. De pronto me pongo a tocar y ella empieza a cantar y esos momentos son superlindos, son de esos momentos mágicos que ambos disfrutamos muchísimo”.

