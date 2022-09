¿Danna Paola y Alex Hoyer tienen pensado casarse?

¿Cómo anunció Danna Paola su noviazgo con Alex Hoyer?

En abril pasado, la cantante se dijo “enamorada” de Alex Hoyer, por lo que decidió hablar de esta nueva etapa en su vida personal ante los medios de comunicación.



“Es la primera vez que voy a hablar. De verdad se los digo, para mí es algo súper privado. Mantenerlo para nosotros es nuestra decisión. No es un secreto, pero no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario, me enorgullece mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira”, expresó la cantante.