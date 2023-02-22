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FOTOS | Danna Paola besa apasionadamente a una de sus bailarinas.

Danna Paola sorprendió a su público luego de darle tremendo beso en la boca a una de sus bailarinas, ¡en pleno show en vivo! Te contamos los detalles.

Por: Tv Azteca

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