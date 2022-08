Danna Paola negó que se sometió a una cirugía para bajar de peso.

Danna Paola ofreció una conferencia de prensa para lanzar el video de su canción XT4S1S. La cantante mexicana lució visiblemente incómoda al responder si es verdad que se sometió a un tratamiento para bajar de peso, tal y como lo aseguró una revista de circulación nacional.

Danna Paola nos sorprendió en una presentación sorpresa en Monterrey.

“Yo estoy perfecta, mi amor. No estaría trabajando como estaría trabajando si tuviera algo mal. Lo vuelvo a repetir: he trabajado toda mi vida, soy una mujer sana gracias a Dios. Una persona que que tiene un problema no podría trabajar”, declaró a los medios de comunicación que se dieron cita en el estreno del video musical.

Por si fuera poco, Danna Paola explotó contra un reportero tras insinuar que el tema XT4S1S podría ser sensurado.

"Éxtasis es un estado de ánimo, amigo. Te invito a que lo googlees. Para mí es la versión de mundo de caramelo. Para mí la música es una droga muy adictiva y esta es mi representación de lo que a mí me genera y el mundo en el que vivo. Los estoy invitando a mi mundo”, contó.

Danna Paola habla de colaborar junto a su novio

Danna Paola lanzó el tema XT4S1S en colaboración con su novio Alex Hoyer, pues ambos produjeron la canción y dio un maravilloso resultado.

“Me siento muy orgullosa de tener esta canción al lado de él. Solamente la produjimos él y yo, la compusimos él y yo. Fluimos de una manera que no me había pasado con nadie, fue algo muy mágico, que la canción haya salido en 30 minutos es muy heavy”, dijo.

Hace unos días, la cantante mexicana posó en una foto junto a Rosalía, así que Danna aclaró si se acerca la posible llegada de una nueva colaboración: “La amo y la admiro mucho a mi amiga”.

