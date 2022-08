Danna Paola recibe increíble noticia tras críticas por su físico.

Danna Paola sigue triunfando en el mundo de la música y en los últimos días sorprendió a sus fans mexicanos tras anunciar la gira “XT4S1S”, donde se reencontrará con el público que la vio nacer como actriz y cantante.

Danna Paola causa polémica tras publicar un video con un mal comentario dirigido hacia Paulina Rubio.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la intérprete de “Oye Pablo”, sobre todo en las últimas semanas y no solo por su talento, sino porque decenas de usuarios e incluso, algunos medios hicieron duros comentarios sobre su apariencia física.

La estrella mexicana volvió a ser blanco de críticas tras desfilar por la alfombra roja de los Premios Juventud usando un impresionante vestido amarillo y otro en color piel con impresionantes transparencias, pero estas no han sido las únicas críticas que ha recibido ya que anteriormente la criticaron por sus supuestos kilos de más.

¿Cómo respondió Danna Paola? Después de su presencia en los Premios Juventud, el tiktoker Edrei Peña publicó un video donde externó su preocupación por la cantante mexica.

“Estoy muy preocupado por la salud de Danna Paola. Miren las fotografías, la cantidad de peso que ha perdido, miren los huesos que se resaltan su espalda y en su pecho. Como vemos está irreconocible (…) Yo sé que las figuras públicas tienen que cuidar su imagen, pero hay límites porque su salud está en juego”, dijo Peña.

Sin embargo, la cosa no terminó ahí ya que Danna Paola se hizo presente en la publicación del tiktoker y respondió con un “Aoc. No es mi cuerpo, no opino querido”.

Danna Paola recibe espectacular noticia

Tras lo sucedido, Danna Paola dio vuelta a la página y pidió que no se opine ni de la salud ni del cuerpo de los demás y aseguró que se encuentra bien.

Pero recientemente recibió una excelente noticia y es que se convertirá en tía una vez más ya que su hermana Vania Rivera anunció en sus redes sociales que está embarazada de 16 semanas y compartió una emotiva fotografía donde luce su tierna pancita.

Vania Rivera es la única hermana de la también actriz y se desempeña como influencer en redes sociales donde cuenta con más de 20 mil followers. Rivera está casada con Pablo Ibarra, con quien ya tiene un hijo.