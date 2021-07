Danna Paola festeja cumpleaños de Alex Hoyer: “Un ser muy especial”.

Danna Paola presumió su lado más romántico en Instagram después de felicitar a su supuesto novio Alex Hoyer. La intérprete de Mala Fama compartió fotos y videos celebrando el cumpleaños del californiano junto a un grupo de amigos.

Danna Paola es una de las jóvenes más populares en la industria musical

Danna Paola causa polémica tras publicar un video con un mal comentario dirigido hacia Paulina Rubio.

Fue en sus propias redes sociales, donde la mexicana dedicó un amoroso mensaje al cantante de 24 años.

“Feliz vuelta al sol, niño bello. Eres un ser humano muy especial y lleno de luz, talento y una vibra única… una sorpresa de vida. Todas las bendiciones”, escribió la artista en una foto de sus historias de Instagram.

Aunque Danna Paola no ha confirmado su relación sentimental con el cantante de música pop, ambos se han dejado ver muy cariñosos por las paradisíacas playas de Ibiza.

Fue a principios de junio, cuando los cantantes fueron fotografiados en tierras españolas, dejando claro que había algo más que una simple amistad.

El pasado 23 de junio, Danna Paola también festejó su cumpleaños número 26 en compañía de Alex Hoyer en un evento que reunió a sus amigos más cercanos.

Te puede interesar: El poderoso mensaje de Danna Paola que rompió el internet. (VIDEO)

Alex Hoyer enamoró a Danna Paola con su talento musical

Alex Hoyer es conocido por aparecer en un reality show, donde presumió sus habilidades musicales en el equipo de Ricky Martin.

Es autor de temas como Catching Fire, Supergirl y I Promise You, además tiene covers virales en Youtube como With You de Chris Brown.

Nació en Los Ángeles, California pero vivió su infancia y juventud en Monterrey, México, donde también ganó público amante de su estilo musical.

Está a punto de llegar al millón de seguidores en Instagram, convirtiéndose en una de las promesas juveniles del momento.

Alex Hoyer tampoco ha confirmado su noviazgo con Danna Paola, pero se le ha visto en los mismos lugares que frecuenta la estrella de la serie española Élite.

También te puede interesar: Danna Paola revela la verdadera razón por la cual dejó la exitosa serie española Élite.