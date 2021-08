¿Danna Paola irreconocible? Fans aseguran que se hizo unos "arreglitos".

Luego de compartir un video bailando su nuevo sencillo, Danna Paola fue duramente criticada por seguidores que aseguran ya no se parece.

Danna Paola se hizo un cambio de look, ¡pero a muchos no les gustó! Pues piensan que ya no se parece en nada y aseguran que se hizo cirugías en la cara, ¿será? Te contamos los detalles.

Danna Paola ya no se parece debiso a cirugías, aseguran sus seguidores.

Danna Paola siempre se ha caracterizado por ser multifacética y probar con muchos looks diferentes, ¡y todos le quedan, pues es bellísima! Desde que se dedicó solo a la música, la hemos visto con distintos cambios de looks, ¡y se ve espectacular! Está en su mejor momento en todos los sentidos.

Hace unos días subió un video a su cuenta de TikTok en donde se le ve bailando su más reciente sencillo “Kaprichosa”, ¡y se le fueron encima! Muchos de sus seguidores piensan que ya no se parece, que algo se hizo en el rostro, otros incluso piensan que ya “se le pasó la mano”. Y es que su rostro se ve más afilado, ¡pero recordemos que esto es efecto del maquillaje! Y claro, de que nuestra querida Danna bajó de peso durante la cuarentena y eso hace que sus facciones se vean aún más definidas.

Pero no todo es hate, fuera de ese tipo de comentarios que las figuras públicas siempre reciben, ¡muchísimos más la apoyan! Ya que luce espectacular y pone el nombre de México en alto, pues es una chica talentosa, baila espectacular, canta increíble, compone, tiene todo el flow del mundo, es excelente actriz y monta shows espectaculares.

¿Ustedes qué opinan? Querida Danna, hazte o no los arreglitos que quieras, ¡eres una reina! Enhorabuena por todo tu éxito.

