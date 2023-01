Danna Paola responde a las críticas sobre su “mala fama”.

Danna Paola es muy neta y acepta que le gusta la fiesta, tanto que confesó que llevaba una semana de tremendo reventón.

Danna Paola causa polémica tras publicar un video con un mal comentario dirigido hacia Paulina Rubio.

“Yo no me preocupo, no me preocupa mi mala fama, yo vivo la vida. Me encanta la fiesta, me encanta divertirme. No tengo porque limitarme y creo que nadie debe de limitarse”, dijo.

“Es en serio, yo cada vez que estoy componiendo me tomo un vinito, una chelita, pues es parte de la vida; además, obviamente está un trago, está la promo tiene mucho que ver. La semana esa estuve trabajando en la producción. No creo que uno deba preocuparse, nada, preocúpense en su casa”, dijo entre risas Danna.

Que llevo bebiendo una semana entera dije ✌🏻 💀 — Danna Paola (@dannapaola) January 23, 2023

¿Qué dijo Danna Paola sobre la nueva canción de Shakira?

“Yo siempre creo que el arte es la mejor vía para liberar emociones, nuestra catarsis y ahora sí que a quien le quede el saco, a quien le guste, a quien quiera empoderarse, esto y el otro. Yo solamente hablo del arte. Yo no puedo hablar. Yo a ella la amo con todo mi corazón, la admiro muchísimo y cada quien hace su arte como quiere”.

¿Qué está preparando Danna Paola?

Danna Paola está preparada para regresar con si gira XT4S1S, después de las dificultades técnicas que tuvo el año pasado y que le provocaron una crisis de ansiedad y depresión.

“El 2022 me hizo dar un golpe de madurez, de realidad, fue un año complicadísimo en muchos sentidos, pero de mucho crecimiento. Los demonios con los que uno pelea todos los días, tengo ansiedad como muchas personas, entonces, creo que a veces soy mi peor enemiga y eso hay que saberlo controlar: terapia, etcétera, pero lo más lindo, es ver que después de eso sí hay una luz”, afirmó la intérprete de Mala Fama.