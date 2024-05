Danna Paola posa con playera de Argentina y las redes la revientan

Danna Paola ha vuelto a ponerse en el ojo del huracán tras posar con la playera de la Selección Argentina, lo que le valió una serie de críticas y que muchos pidieran en redes su cancelación tal como sucedió en algún momento con Ángela Aguilar.

Danna Paola dejó atrás su lado tierno que la caracterizó por años y decidió darle un giro de 180 grados a su carrera profesional, sacando su lado más extravagante e irreverente. Esto se ha notado principalmente en su manera de actuar y comportarse dentro y fuera del escenario.

¿Danna Paola besó a un famoso locutor? Danna Paola se encuentra de visita en Argentina, donde hace unos días causó una gran controversia por besarse con un famoso locutor, Lizardo Ponce, quien aseguró que se trataba de un beso de telenovela.

Lizardo Ponce es un presentador argentino de 34 años y compartió el beso que se dio con Danna Paola en su cuenta de Instagram y lo acompañó con el texto: “¡Dannardo es real! Gracias hermosa Danna por visitarnos hoy en Rumis”.

¿Danna Paola se puso la playera de Argentina?

Durante su más reciente concierto por el país pampero, la intérprete de temas como “Mala Fama”, “Oye Pablo”, “Mundo de Caramelo”, “XT4S1S”, “Nada”, entre muchas otras, posó con la playera de Argentina y le expresó su agradecimiento el público de aquel país.

“¡Argentina AR! Mi corazón es todo tuyo, mi primera GRAN REX. Qué sueño haber vivido esta noche tan increíble juntxs. GRACIAS por regalarnos tanto, por recibirme tan lindo, estoy con el alma muy feliz. ¡LOS AMO POR SIEMPRE! Nos vemos pronto”, publicó en sus redes sociales.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Lo que llamó la atención no fueron sus palabras, sino que apareciera orgullosa portando la camiseta de la albiceleste, lo que le valió infinidad de críticas, pues muchos recordaron cuando prefirió a España antes que a México.

“Ya no regreses a México”, “Allá quédate”, “Ella ama a todos los países, menos al suyo”, “Ángela Aguilar no se atrevió a tanto”, “Ya no regreses ,acá no te queremos”, “Quédate allá bella, acá en México no haces falta para nada”, “Quédate por allá”, Quédate ahí. En México ya no te queremos”, “Que te adopten y te quedes por allá con Ángela Aguilar”, “Vas de mal en peor, ni cómo ayudarte”, “Otra que quiere enterrar su carrera”, fueron algunos de los comentarios.