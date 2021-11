FOTOS | ¿Danna Paola renuncia a la actuación para siempre?

Luego de triunfar en la música, ¿Danna Paola dejará para siempre la actuación? Te contamos los detalles de todo lo que dijo.

Sin duda, Danna Paola es actualmente una de las cantantes más exitosas no solo en Latinoamérica, ¡en el mundo! Desde muy chiquita, la hemos visto crecer y desarrollarse en el medio del espectáculo y hemos sido testigos de sus logros y pasos. Luego de tanto trabajo y talento, ¡hace unas semanas fue nominada en los Latin Grammy 2021! Además de ser una extraordinaria cantante, conocemos su trabajo como actriz, que es también impecable, ¡pero podría no volver a la actuación nunca! ¿Cuál es la razón? Te contamos los detalles... Checa todas las fotos AQUÍ .

¿Por qué Danna Paola ya no volverá a la actuación?

A pesar de que conocemos el trabajo actoral de Danna Paola desde que era una niña, recordemos que su fama incrementó notablemente desde su papel como Lucrecia en la serie española "Élite” de Netflix, sin embargo, no volvió para la cuarta temporada... Todos la extrañaron, pues la serie no fue la misma sin ella. En su momento dijo que había sido una decisión muy difícil, pero que quería enfocarse en su carrera musical. ¡Y así lo hizo!

Aunque no descartaba la posibilidad de volver a actuar, una nueva declaración de la exitosa mexicana despertó dudas en sus fans ¡pues podría no regresar jamás a la actuación! En entrevista con la agencia EFE, Danna Paola aseguró que le iba de lo mejor en la serie, aunque dejarla es una decisión de la que no se arrepiente, pues ha obtenido resultados positivos en su carrera como cantante, por lo que dejar de lado la actuación definitivamente podría estar en sus planes a futuro: “Tomé la mejor decisión de mi vida al dejar la actuación”. Dijo Danna.

Danna Paola compone, canta y baila espectacular, canción que saca, canción que es hit. ¿Será que en adelante su vida sea solo la música?

