Los dardos de Shakira y Karol G contra sus ex en “TQG”.

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue y tal como lo adelantaron Shakira y Karol G en días pasados, “TQG” al fin vio la luz a las 00:00 horas y sin duda está cargada de dardos envenenados en contra de sus ex Gerard Piqué y Anuel AA, respectivamente.

¿Qué opinan los conductores de la actitud de Piqué con Shakira?

Mucha fue la expectativa que se generó cuando las colombianas anunciaron el lanzamiento de “TQG” (Te quedó grande) pues se esperaba que fuera una tiradera más, tal como las que lanzó Shakira anteriormente y nos referimos a “Te felicito”, “Monotonía” y “BZRP Music Session 53”.

¿"TQG” hace alusiones a Piqué y Anuel AA? Al estilo de “Session 53”, Karol G y Shakira hablan de cómo no repetir errores del pasado en una relación y cómo sus respectivas rupturas las volvieron más fuertes ahora. Cabe mencionar que este nuevo sencillo forma parte del disco de ‘La Bichota’ titulado “Mañana será bonito”.

¿Qué dice Karol G de Anuel AA?

En una de las frases, Karol G dice: “Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”, lo que sin duda es uno de los tantos dardos envenenados que ‘La Bichota’ lanzó contra Anuel AA, quien en días pasados anunció su separación de su esposa Yailin, la más viral.

Pero no es la única alusión a Anuel AA, también en el fragmento donde dice “dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”.

“Se te olvidó que estoy en otra, que te quedó grande ‘La Bichota’” y “volver contigo never, tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven”, dice Karol G en otro de los fragmentos de “TQG”.

¿Cuál es la tiradera de Shakira a Piqué?

Después de las dos primeras estrofas toca el turno de Shakira, quien asegura que le dolió ver a su ex con nueva pareja, pero ese ya es un tema superado: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”.

Así mismo, la barranquillera habla de su cambio de vida y menciona que no le dará una segunda oportunidad al exBarcelona, quien tiene un romance con Clara Chía: “Y hasta la vida me mejoró, por acá usted ya no es bienvenido. Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río”.

“Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí), espérame ahí, que yo soy idiota” y “tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más level”, versa otra de las estrofas que la barranquillera le dedicó a su ex.

¿Cantan a dueto?

En otras partes de la canción, ambas explican: “Y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía”, además de que Shakira hace referencia a “Monotonía”: “Tu buscando por fuera la comida, tú diciendo que era la “Monotonía” y ahora quieres volver, ya lo suponía”.