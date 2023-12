Curiosidades extremas que no sabías sobre la Navidad

La Navidad es una celebración única a nivel mundial, y es que aparte de la gran derrama económica que conlleva, muchas personas la eligen como su celebración favorita del año por recibir regalos, reunirse con la familia y comer delicioso. Aquí te contamos algunos datos sobre este festejo.

Los colores

Los famosos colores que identifican a esta celebración no fueron elegidos al azar o solamente porque se verían bonitos en tus adornos, tienen un significado:

-El verde representa el renacimiento y la vida

-El rojo representa la sangre de Cristo

-El dorado representa la luz y riqueza

La palabra “Navidad”

Este término es proveniente del latín “Nativitas”, el cual significa nacimiento. Para ser más concretos, el nacimiento de Jesús. Lo chistoso es que aunque es una de las principales fiestas cristianas, infinidad de personas de otras religiones o ateos la celebran (así sea de otra manera).

Santa Claus

El famoso San Nicolás surgió en el siglo XIII en Holanda, se identificaba por tener barba de color blanco, vestidos de tipo eclesiástico, una bolsa donde guardar sus regalos para los niños y montaba un pequeño burro. Después, en el siglo XVII los holandeses llevaron a Norteamérica este peculiar personaje con el nombre de “Sinterklass”, quien se convertiría en Santa Claus. Se dice que el traje rojo que viste en la actualidad, se debe a un anuncio de una famosa marca de refresco de cola en 1930.

El árbol de Navidad

El famosos arbolito que montas cada año en tu casa lleno de luces y esferitas de colores se cree que tuvo su origen en Alemania, pues se dice que los llevaban a casa para decorarlos con galletas y dulces. Los que conocemos actualmente se hicieron populares durante el siglo XIX en Gran Bretaña. Fue después del año 1820 cuando se propagaron por Europa y llegaron a América. Actualmente pocos son los hogares en el mundo que no siguen esta tradición.

Los regalos

Seguramente te has preguntado alguna vez ¿por qué damos regalos en Navidad? Y no, no solamente es porque muchos reciben más dinero en el trabajo y tienen que aprovechar. Se dice que la razón más atinada es parea simbolizar los regalos que los Reyes Magos le dieron a Jesús en el pesebre. Aunque muchos otros aseguran proviene de la tradición de Saturnalia (festividad que celebraban los romanos antiguos en honor al dios Saturno).

La canción “Noche de Paz”

Esta icónica y única melodía tiene nada más y nada menos que 733 versiones desde el año 1973. Además de ser la más popular en esta época, fue escrita por el padre Joseph Mohr, en Austria. Se dice que se inspiró cuando se le quebró el órgano de la iglesia; y otras versiones apuntan a que un sacerdote la escribió mientras estaba una iglesia en Austria. Además, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 2011.

¿Te sabías alguno de estos datos curiosos y extremos sobre la Navidad? ¡Ahora que sabes un poco más sobre esta increíble festividad, no te queda más que disfrutarla y pasarla al máximo con tus seres queridos.