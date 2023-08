¿De qué murió Angus Cloud, actor de la serie “Euphoria”?

El mundo del espectáculo está de luto, luego del sensible fallecimiento de Angus Cloud, actor de la serie “Euphoria”. El histrión murió el día de ayer en Oakland, California, a la temprana edad de 25 años.

¿Qué dijo la familia de Angus Cloud?

Tras su deceso, la familia del actor compartió un emotivo mensaje para decirle adiós: “Con la mayor tristeza, tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, como amigo, hermano e hijo. Angus fue especial para todos nosotros, de muchas maneras. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos, es saber que ahora está con su padre, quien era su mejor amigo”.

¿De qué murió Angus Cloud?

La familia del actor añadió que durante mucho tiempo, Angus Cloud luchó por mantener estable su salud mental; sin embargo, no tuvo éxito: “Habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros, de que no están solos y no deben luchar en silencio. Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos”.

De acuerdo con el portal de TMZ, el Departamento de Policía de Oakland y el Departamento de Bomberos, atendieron una llamada a las 11:30 horas del lunes, por parte de la madre de Angus Cloud, quien informó que su hijo no tenía pulso a causa de una posible sobredosis. Tras esto, fue declarado muerto.

Así mismo, el medio ya citado, señaló que un informante cercano a la familia del actor, había dicho que Angus se encontraba lidiando con pensamientos suicidas tras volver de Irlanda, donde sepultaron a su padre hace algunos días.

¿Quién era Angus Cloud? Conor Angus Cloud Hickey, nombre completo del actor, nació en 1994 y era originario de Oakland, Estados Unidos. Aunque era sumamente conocido por su papel en “Euphoria”, hay pocos datos sobre él.



Se sabe que estudió teatro, pero fue en la serie ya mencionada, donde explotó sus habilidades y se dio a conocer ante el público. También destacó en cintas como “North Hollywood” y “The Line”. Hace poco fue elegido, junto a Melissa Barrera, para protagonizar una nueva cinta de terror de Universal Pictures.