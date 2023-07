Muere a los 56 años Sinead O’Connor; esta es la causa de su fallecimiento

El mundo del espectáculo se vistió de luto este miércoles con la lamentable muerte de la cantante irlandesa Sinead O’Connor, de 56 años, quien se convirtió en una estrella de la música en la década de los 90’s.

La noticia de su fallecimiento llegó apenas 18 meses después de que su voz se apagara tras la muerte de su hijo adolescente. Este miércoles sus fans han despedido a una de las más grandes leyendas de la música.

¿Quién es Sinead O’Connor?

Sinead O’Connor nació en Dublín el 8 de diciembre de 1966. Su nombre completo era Sinead Marie Bernadette O’Connor. A lo largo de su carrera profesional ganó un Grammy y lanzó 10 discos. En el año 2018 se convirtió al islam con el nombre de Shuhada’ Sadaqat.

O´Connor se divorció del padre de su hijo; sin embargo, su separación no fue nada pacífica, ya que su esposo alegó que no era una madre confiable, por lo que el juez le estableció un régimen de visitas mensual porque la consideraba peligrosa. Tras la resolución, la cantante intentó suicidarse con una sobredosis de barbitúricos cuando cumplió 33 años.

Sinead O’Connor atravesó una serie de dificultades a lo largo de su vida, desde divorcios, adicciones, depresiones y problemas mentales. Desafortunadamente su luz se apagó este miércoles 26 de julio.

¿De qué murió la cantante irlandesa? Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de Sinead O’Connor. Lo único que se sabe es que se encontraba bastante mal tras el suicidio de su hijo Shane cuando tenía 17 años de edad.



¿Qué le pasó al hijo de Sinead O’Connor?

La intérprete de “Nothing Compares 2 U” anunció hace 18 meses la muerte de su hijo, Shane, quien se suicidó y a través de sus redes sociales compartió un desgarrador mensaje: “Esto es para mi Shane. La Luz de mi vida. La lámpara de mi alma. Mi bebé de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ningún límite puede separarnos. Voy a tomarme un tiempo en privado para llorar a mi hijo. Cuando esté preparada, contaré exactamente cómo el Estado Irlandés en las formas ignorantes, malvadas, interesadas y mentirosas permitieron y facilitaron su muerte”.

Canciones más famosas de Sinead O’Connor

En 1990 llegó a la cúspide de su carrera con “I Do Not Want What I Haven´t Got” y el cover de Prince “Nothing Compares 2 U”, el cual alcanzó el número 1 en diversos países y le valió una nominación al Grammy por grabación del año.