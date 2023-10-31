¿De qué murió Matthew Perry? Esto dice la autopsia

Tres días han pasado desde el lamentable fallecimiento de Matthew Perry, actor que diera vida al entrañable Chandler Bing en la serie de “Friends”. Desde entonces, todos los esfuerzos del equipo forense de Los Ángeles, habían estado dirigidos para dar con la causa de muerte del famoso de 54 años.

Cabe mencionar que el histrión fue hallado muerto el pasado sábado, en el jacuzzi de su casa. Se esperaba que la autopsia develara el motivo que propició su deceso; sin embargo, esto no ha sucedido.

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Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

¿Qué arrojó la autopsia de Matthew Perry? La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, California, confirmó que quedó completada la autopsia de Matthew Perry, cuya muerte conmocionó a todo Hollywood y a millones de fans.

De acuerdo con "People", los resultados de los exámenes están pendientes de un informe toxicológico y conocerlos puede demorar hasta una semana. Es por ello que en el registro se señala, que se ha “diferido” el esclarecimiento de la causa de muerte del actor, a la espera de futuras investigaciones.

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Por su parte, "Telemundo52" señaló que el informe preliminar del forense, sostiene que se necesitan más pruebas y mayores análisis, para determinar la causa de muerte del actor de 54 años. Por eso, su autopsia ha arrojado un resultado indeterminado.

En ese sentido, la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles señaló que es muy probable, que no se dé a conocer la causa de muerte de Matthew Perry hasta dentro de varias semanas, una vez que su cuerpo esté listo para ser entregado a su familia.

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¿Cómo murió Matthew Perry?

Como mencionamos anteriormente, el actor de 54 años fue encontrado por su asistente, en el jacuzzi de su casa. El testigo afirma que salió durante algunos minutos y cuando volvió, llamó al 911 para pedir ayuda.

Se sabe que las autoridades no hallaron ningún tipo de droga en la casa de Matthew Perry; sin embargo, sí encontraron antidepresivos, ansiolíticos y medicamentos para la EPOC. Así mismo, se conoce que los cuerpos de emergencia, sacaron al histrión del jacuzzi y de inmediato le hicieron una evaluación médica, la cual determinó que había fallecido.