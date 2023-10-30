Muere el actor de cine mexicano Fernando Almada

La mañana de este lunes, 30 de octubre, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) dio a conocer la lamentable noticia sobre el fallecimiento de uno de sus miembros más destacados, Fernando Almada.

A través de un post publicado en sus redes sociales, la ANDA lamentó la muerte del actor y miembro del sindicato, así mismo extendió sus más sinceras condolencias a la familia de Almada: "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Fernando Almada, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz."

Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

¿De qué murió Fernando Aldama?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte, sin embargo, considerando su avanzada edad de 94 años, se presume que la partida de Fernando Aldama podría haber sido consecuencia de causas naturales.

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¿Quién fue Fernando Almada?

Fernando Almada fue un reconocido actor mexicano que tuvo una exitosa carrera en el cine, parte de la Dinastía Almada, junto con su hermano Mario Almada, quienes protagonizaron más de 100 películas, especialmente en el género de acción y western mexicano.

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La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Fernando Almada, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz. pic.twitter.com/8RrvKtSpfc — Asociación Nacional de Actores (@andactores) October 30, 2023

Así mismo, Fernando Almada fue el primero en incursionar en el mundo del cine, seguido por su hermano Mario Almada, quien murió en 2016. Trabajó tanto como actor como productor, argumentista, guionista y director. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosas películas, como "El hechizo del pantano" y "Que me entierren con la banda".

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