¿De qué murió Violeta Marujoz, la famosa influencer mexicana?

El día de ayer les informamos sobre el fallecimiento de Violeta Marujoz, famosa influencer originaria de San Luis Potosí que se hiciera famosa por su papel de la “mamá de Britany” en su canal de YouTube.

Marujoz se volvió popular hace años atrás, gracias a diversos videos cómicos que compartió a través de su canal donde destacó por su increíble interpretación como la “mamá de Britany”. Desde las primeras horas de ayer se replicó la noticia sobre su deceso y su nombre se volvió tendencia conmocionando a sus fans.

¿Quién fue Violeta Marujoz? La finada youtuber era una mujer transexual que anteriormente era conocida como Esaú Marujoz, inició su carrera en YouTube, en 2005. Ahí se volvió famosa gracias a su interpretación de la “mamá de Britany”, con la cual se ganó el cariño de la gente.

En TikTok tenía 1.4 millones de followers, en Instagram tenía poco más de 300 mil, en Twitter 80 mil seguidores y en YouTube 700 mil, pero se caracterizó por crear contenido de la comunidad LGBT, blogs de su vida y comedias sobre su personaje.

El pasado 3 de mayo, Violeta celebró su cumpleaños número 26 y compartió una fotografía de su pastel a través de su cuenta de Instagram, esta fue el último post que hizo la influencer en sus redes sociales

¿De qué murió Violeta Marujoz?

Las causas oficiales de su fallecimiento siguen siendo una incógnita y, es que los familiares de la youtuber no han dado ninguna declaración al respecto sobre su deceso, pero se comenzó a especular que su muerte pudo haberse tratado de un acto de transfobia, esto de acuerdo con el influencer Juan Salas.

Salas era amigo muy cercano de Marujoz; sin embargo, llamó la atención una publicación que hizo en sus redes sociales sobre la muerte de su amiga.

“¡IMPORTANTE! En la publicación puse de homofobia, pero estaba triste y llorando cuando lo escribí es importante que sepamos que Violeta era una gran chica. Así que por favor si comparten la información, recuerden poner que fue un acto de transfobia, no homofobia (…) También que no se sabe aún si fue en un antro o quiénes fueron los agresores, así que por el momento lo mejor sería respetar el duelo de la familia y no hablar mucho del tema, esperar a ver qué dice la familia y entonces ya podemos actuar, pero eso no quiere decir que nos olvidaremos de ella. Justicia para Violeta”, publicó.

Por ahora, es lo único que se sabe de su muerte, mientras tanto, miles de usuarios lamentaron su deceso y enviaron sus condolencias a la familia de la influencer mexicana