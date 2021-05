Denisha le regaló su tótem de inmunidad a Sargento, ¡esto pasó realmente!

A pesar de ser de otra tribu, Denisha decidió salvar a Sargento dándole su tótem de inmunidad. ¿Tú hubieras hecho lo mismo?

La última eliminación de Survivor México estuvo llena de emociones y sorpresas, ¡pues Denisha decidió apoyar y salvar a uno de los integrantes más fuertes del equipo rival, Sargento! ¿Qué sucedió? Te contamos los detalles.

¿Hubo complot hacia Sargento en la tribu Jaguar?

Sin duda la tribu Jaguar se caracterizaba por ser muy unida, apoyarse y por estar siempre en armonía, ¡y eso se veía reflejado en los juegos! Pues últimamente se la pasaban ganando sin parar. Pero de unos días para acá, esto ha cambiado un poco, ¿la razón? El conflicto entre Cyntia y Alejandra.

Ambas supervivientes han tenido roces importantes dentro del juego, principalmente en la convivencia. A Alejandra no le gusta que Cyntia sea líder, le haga de comer a sus compañeros y la mayoría de la tribu la siga, ya que piensa que ella puede hacer lo mismo, ¿será envidia? La mayoría de integrantes apoyan a Cyntia, así que Alejandra decidió separarse de la tribu y jugar de manera individual.

A Sargento no le gustó la idea y comenzó a apoyar a Alejandra para que no estuviera sola, ¡pero al mismo tiempo empezó a alejarse de todos sus demás compañeros! Formándose dos bandos y el de Ale y él claramente era minoría. En el primer concejo tribal, Alejandra quedó sentenciada para ir a duelo a muerte, ¡y para el último concejo, el equipo se unió para sentenciar a Sargento! Lo cual fue sorpresivo para todos, pues sin duda es un elemento muy importante para la tribu.

Te puede interesar: Así fue la boda del “Canelo”, ¡y estas fueron las celebridades que fueron!

Denisha de la tribu Halcón, salvó a Sargento de la tribu Jaguar dándole su tótem.

La mayoría de la tribu Jaguar votó por Sargento para que fuera a la eliminación ¡él no lo podía creer! Pues creía que se llevaba bien con todos, pero al unirse con la “enemiga” de la tribu, Alejandra, era obvio que iba a suceder. Denisha levantó la mano y dijo que a pesar de estar en otra tribu, compartió sus primeras semanas con Sargento y que sin duda gran parte de lo que ella ha aprendido y logrado en Survivor México es gracias a que él confió en ella, que no merecía ir a eliminación, pues es un elemento sumamente fuerte y que se merecía llegar a la final, ¡así que le regaló el tótem de inmunidad que había guardado por semanas! Su tribu no se molestó por no usarlo para alguien de ellos, al contrario, se pusieron de pie ante la situación, pues Denisha demostró tener un gran corazón y objetividad.

Sargento la abrazó y rompió en llanto, mientras Denisha le dedicó unas palabras que seguramente se le quedarán muy grabadas el resto de la competencia: “No dejes que nadie juegue con tu cabeza, no seas tonto... Sé inteligente, no dejes que te jalen, tú lo tienes muy claro, Sargento”. ¿Será que se refería a dejar de estar del lado de Alejandra?

Veremos en los próximos programas si Sargento continúa aliado con Alejandra o por su bien, se pone en un punto neutro. ¿Ustedes qué harían?

Te puede interesar: Eiza González se quitó los implantes y luce más bella al natural.