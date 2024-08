Denisse Guerrero, de Belanova, revela que no quería regresar a los escenarios

El mundo de la música pop latina se vio sacudido recientemente por las declaraciones de Denisse Guerrero , vocalista de la aclamada banda Belanova. Tras un esperado regreso a los escenarios, la cantante sorprendió a todos al revelar que, en realidad, no tenía intenciones de volver.

En un encuentro con la prensa durante su visita a Monterrey, Denisse Guerrero dejó claro que el regreso de Belanova no fue algo planeado, sino más bien una respuesta a la insistencia de sus seguidores.

“La verdad es que por eso es esta gira, porque la gente, a pesar de que teníamos mucho tiempo sin tocar, estaban pidiendo a Belanova. Y es un agradecimiento, pero de hecho yo lo he hablado en diferentes entrevistas, que la verdad yo estaba muy bien sin hacer música. No tenía ganas, básicamente esto es porque la gente lo estaba pidiendo y estoy agradecida”, confesó la cantante.

De igual modo, Guerrero explicó que cada miembro del grupo estaba enfocado en proyectos personales, y que el reencuentro se dio principalmente por gratitud hacia sus fans. Sin embargo, cerró la puerta a la posibilidad de nueva música en el corto plazo, dejando en el aire el futuro creativo de Belanova.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a las declaraciones de Denisse Guerrero?

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios sobre las declaraciones de Denisse Guerrero. Las opiniones estuvieron divididas, pues mientras algunos fans defendieron a la cantante, otros expresaron su decepción.

Muchos seguidores apreciaron la honestidad de Guerrero, argumentando que es normal sentirse cansada incluso de lo que uno ama hacer. “Denisse nos describe a todos aún amando nuestros trabajos”, comentó un usuario.

Sin embargo, no faltaron las voces críticas que cuestionaron la actitud de la vocalista. Algunos sugirieron que sus palabras podrían ser resultado de expectativas no cumplidas en cuanto al éxito del regreso de la banda: “Yo digo que pensó que iba a seguir estando dentro de los más top, pero pues no lo logró y por eso dijo eso. Ya no va a regresar a cambiar”.