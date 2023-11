Denisse Guerrero de Belanova revela cuál es el síndrome que padece

Belanova está de regreso tras varios años de ausencia y próximamente la agrupación de soft-pop se presentará en el festival de música “Bésame Mucho”, el cual se llevará a cabo el 2 de marzo de 2024, en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, Estados Unidos. Pero sin duda, la vocalista de la banda, Denisse Guerrero, ha acaparado los reflectores en las redes sociales.

¿Qué orilló a Denisse Guerrero a alejarse de los escenarios? Después de muchos rumores y especulaciones, Denisse Guerrero al fin dejó en claro que no es hija de Raúl Velasco ni de María Elena Velasco, mejor conocida como ‘La India María’. También reveló las razones por las que se alejó de los escenarios y de la música.

En entrevista con ‘Glamour’, la intérprete de temas como “Baila mi corazón”, “Rosa pastel”, “No me voy a morir”, “Niño” y “Cásate conmigo”, explicó que se alejó de los escenarios por problemas de salud, pues atravesó una intensa crisis derivada de un tumor que le detectaron y le tuvieron que extirpar.

“Me hicieron una cirugía y me quitaron un tumor que pesó 2 kilos”, declaró la cantante. Sin embargo, eso no fue todo, ya que en aquellos años sufrió le pérdida de su padre.

¿Cuál es el padecimiento de Denisse Guerrero?

Así mismo, la cantante de 43 años, originaria de Los Mochis, Sinaloa, confesó que padece el síndrome del impostor. “La gente me estaba esperando, pero me pasa algo extraño, tengo el síndrome del impostor. A veces, cuando la gente me felicita o me dice algo, no me lo termino de creer, como que digo: ‘ah, me debe estar comentando esto porque me quiere, o tiene ganas de caerme bien’”.

Por último, señaló que es una persona introspectiva, pero “cuando estoy en un escenario, creo esta especie de burbuja, donde estás tú ahí arriba y nadie te puede tocar y, aunque hay un montón de gente viéndote, en realidad, estás solo”.

¿Qué es el síndrome del impostor?

El síndrome del impostor, también conocido como del fraude, es un problema psicológico en el que el paciente es incapaz de reconocer sus propios logros y valía personal. Esto conlleva un miedo permanente a ser descubierto como mentiroso.