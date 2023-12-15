¿Qué significa “descuido Venga La Alegría"?

La última moda en redes sociales y el famoso buscador de tendencias en TikTok “descuido Venga La Alegría" parece no tener sentido. El origen de esta famosa tendencia viene desde hace varios años atrás, en donde los usuarios de las redes sociales, estaban dedicados a buscar videos incómodos o “descuidos” de los conductores y conductoras del programa matutino “Venga La Alegría” y después los subían a distintas plataformas como YouTube o TikTok.

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Se desconoce cómo esta tendencia se trasladó a TikTok, pero los internautas adoptaron la frase como un meme independiente de su contexto original, generando confusión entre las personas y los creadores de contenido, ya que en algunos de sus videos aparecen comentarios con esa singular frase. Las búsquedas relacionadas parecen no tener ninguna similitud con los posibles “descuidos” de algún creador de contenido ni con el programa “Venga La Alegría”. La frase se ha convertido en una simple expresión de cultura digital en donde un meme o una frase se sale completamente de contexto, toma vida propia y se vuelve viral.

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Los mejores videos del trend “descuido Venga La Alegría”

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