Desde panuchos hasta agua de chaya: cómo preparar comida yucateca estilo MasterChef 24/7

La cocina tradicional del sureste mexicano es sinónimo de historia, misticismo y un balance perfecto de especias que conquista los paladares más exigentes. En la cocina de MasterChef 24/7 , la gastronomía de Yucatán ha protagonizado algunas de las clases más memorables de la temporada, demostrando que domar el recado negro, el achiote y la naranja agria requiere tanto respeto técnico como pasión por las raíces.

Si quieres transformar tu mesa este fin de semana en un festín temático digno de los jueces del reality, existen dos joyas culinarias que no pueden faltar en tu menú.

¿Cuáles son los platillos típicos de Yucatán?

De acuerdo con el sitio web del Gobierno de Yucatán, entre los platillos típicos más representativos del estado se encuentran:

Puchero

Relleno blanco

El Papak-tsul

Escabeche negro de Valladolid

Salpimentado

Cochinita pibil

Tamales de pollo o de gallina

Relleno negro

Salbutes

Pescado en Tikin-Xic

Sopa de lima

Poc chuc

Mucbipollo - Pib

Panuchos

Huevos motuleños

Frijol con puerco

Queso Relleno

Longaniza de Valladolid



Menú de comida yucateca para preparar en casa al estilo MasterChef 24/7

Llevar el sabor de Yucatán a tu hogar no exige ingredientes inalcanzables, sino la paciencia para ejecutar los procesos tradicionales que garantizan texturas impecables.

Panuchos crujientes y perfectos

El antojito por excelencia de las tierras mayas es, sin duda, el panucho. A diferencia de un salbute, la magia del panucho reside en el secreto de su masa. Para prepararlos al estilo de la competencia, debes hacer tortillas de maíz a mano y pasarlas por el comal; el truco maestro consiste en esperar a que se inflen para, inmediatamente después de retirarlas, abrir un pequeño bolsillo lateral con la ayuda de un cuchillo afilado.

Ese espacio se rellena con una capa delgada de frijoles negros refritos, sazonados idealmente con una pizca de epazote. Posteriormente, la tortilla rellena se fríe en manteca de cerdo caliente hasta lograr una textura dorada y crujiente por fuera, pero suave por dentro. Para el emplatado final, la corona debe ser espectacular: cochinita pibil deshebrada o pollo en escabeche, rodajas de jitomate, aguacate fresco y la infaltable cebolla morada curtida en naranja agria con chile habanero.

Agua de chaya para el calor

Para acompañar la intensidad de la manteca y el achiote, puedes recurrir a la bebida más refrescante y tradicional de la península: el agua de chaya. Considerada la "planta sagrada" de los mayas por sus múltiples propiedades nutricionales, su preparación requiere un paso técnico crucial: las hojas de chaya fresca deben lavarse perfectamente y blanquearse ligeramente en agua hirviendo durante un minuto para suavizarlas antes de procesarlas.