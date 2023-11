Es indudable que las circunstancias climáticas que se presenten, pueden ser tanto un alivio, como también un causante de problemas. Ante ello hay que tomar precauciones, aquí vamos a contarte cómo puedes desempañar los vidrios de tu coche en épocas de frío y sin usar el aire acondicionado.

Empecemos diciendo algo esencial: si tienes los vidrios en ese estado y no haces algo al respecto estás incurriendo en un acto de irresponsabilidad muy grande. La razón radica en que conducir con esa situación puede llevar a tener algún accidente.

¿Cómo desempañar los vidrios de tu coche en época de frío sin usar el aire acondicionado?

El truco de la arena de gato en un calcetín es uno de los más efectivos. Para ello, tienes que instrumentar una lógica muy sencilla, pues solo hace falta una media larga y arena de gato, sin perfume, ni aditivos.

Primero asegúrate que la media esté bien limpia y desinfectada, luego vierte la arena para gato dentro de la media aproximadamente hasta la mitad, luego realiza un nudo a la media y verifica que la arena no se salga por ningún lado y finalmente, solo tienes que colocar la media con arena en el tablero de tu coche y para ello tienes que revisar que no te tape la visión y que no se mueva mientras conduces.

Ahora bueno, si no tienes aire acondicionado y se te empañaron los vidrios, entonces hay unos cuántos trucos y consejos para implementar. Primero, considera tener siempre limpios los vidrios independientemente del clima.

También, hay que encender la calefacción hacia las ventanas y a su vez puede ayudar a nivelar la diferencia de temperatura, aunque esto no suele durar mucho. Puedes considerar bajar algunas ventanas laterales lo suficiente como para que el aire frío del exterior entre.

Finalmente, ten en cuenta activar el ventilador del coche y desactivar la función de reciclar el aire, pues con ello se renovará y correrá por el interior del auto desempañando las ventanas.