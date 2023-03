El desgarrador relato de Mayte Herrera sobre el suicidio de su hijo.

Las redes sociales se han convertido en un medio de distracción, pero también son una herramienta para mantenerse informado e incluso para alzar la voz cuando no se está de acuerdo con algo o para expresar su sentir, tal como lo hizo Mayte Herrera.

Recibimos a Paulina Zurita para hablarnos del suicidio en adolescentes.

Mayte Herrera se hizo viral en TikTok por el caso de su hijo Rubén, quien se quitó la vida en octubre de 2021; sin embargo, se había mantenido al margen, pero eso cambió en el podcast de la influencer Jessica Fernández, “Más allá del rosa”, donde rompió el silencio y habló del episodio más trágico de su vida.

¿Quién es Mayte Herrera? Es una activista originaria de Tampico, Tamaulipas, estudió la licenciatura en comercio internacional en Monterrey, Nuevo León, posteriormente se convirtió en catedrática del Tec de Monterrey.

La madre de Rubén y David actualmente es fundadora de la asociación “Qué se escuche fuerte mi grito”, junto a su hijo David. Esta asociación fue creada para hacer conciencia y visibilizar las enfermedades mentales.

¿Qué dijo la activista sobre el suicidio de su hijo?

Herrera contó cómo es que su hijo mayor decidió terminar con su vida, el 5 de octubre de 2021, y que, a raíz de este trágico episodio, comenzó una lucha para visibilizar el suicido, y hablar de las causas que orillan a las personas a quitarse la vida.

Mayte Herrera reveló que el suicidio de su hijo le cambió la vida y fue gracias a este lamentable episodio que decidió crear una organización que ayude a personas con depresión: “Fue rarísimo, no hizo ruido, ni un grito, no se escuchó ni la puerta. Me asomé al balcón estábamos en el quinceavo piso. Él estaba acostado con los brazos extendidos”.

¿Su hijo padecía depresión?

La activista habló de la culpa y de algunas alertas que los padres pueden tomar en cuenta para ayudar a sus hijos e hijas que pudieran tener ideas suicidas. Herrera confesó que Rubén padecía depresión e hipersensibilidad que, con el paso de los años, le provocaron un desgaste emocional y, aunque su familia intentó ayudarlo, él se negó”.