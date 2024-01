Despiden a joven por grabar TikToks en su trabajo; le habían subido el sueldo

En un giro sorprendente de eventos, Michelle Serna, una joven empleada de Las Vegas, fue despedida de su trabajo apenas días después de recibir un sustancial aumento salarial a seis cifras anuales.

Sin embargo, la razón detrás de su despido no fue relacionada con su desempeño laboral, sino con su actividad en la popular plataforma de redes sociales, TikTok.

Despiden a joven por grabar TikToks en su trabajo

Michelle, conocida en la red social como @brokeasshorsegirl, compartió su experiencia en un TikTok, explicando cómo su imprudente decisión de grabar un video durante horas laborales le costó su empleo recién mejorado. La joven capturó un desorden de café en la oficina, sin darse cuenta de que de fondo se escuchaba la voz de su jefe durante una reunión semanal.

A través de un clip, la usuario en dicha red sociales contó cómo sucedieron los hechos: “Mis compañeros mantenían una charla que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Así que me fui, grabé el clip de 20 segundos y lo compartí”. Posteriormente, la joven explicó: “Cuando subí el vídeo, no me di cuenta de que de fondo se escuchaba la reunión de trabajo. Y no pensé en ello hasta el día siguiente”.

Fue al día siguiente que Michelle se enfrentó a las consecuencias de su descuido. Después de ser convocada por el Departamento de Recursos Humanos, se le informó que estaba siendo despedida por violar las normas de la empresa al publicar contenido en sus redes personales durante el horario laboral. Aunque la mujer en cuestión eliminó rápidamente el video, ya era demasiado tarde para revertir la decisión.

