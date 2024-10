Estas son las mejores calles en CDMX para pedir calaverita este Halloween y Día de Muertos 2024

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue, y estamos a escasas horas de que comiencen los festejos de Día de Muertos , una de las celebraciones más representativas, emotivas y reflexivas de la cultura mexicana que honra a los fieles difuntos.

Durante la celebración de Día de Muertos las calles de la CDMX y de todo México se llenan de vida y color para recibir a las almas de los fieles difuntos, pero también para todas las familias que saldrán a pedir calaverita.

¿Por qué se pide calaverita?

En el Día de Muertos, pedir “calaverita” es una tradición popular en México que, de manera similar a pedir dulces en Halloween, consiste en que los niños van de casa en casa pidiendo una “calaverita”, que representa una ofrenda o regalo en forma de dulces, frutas, dinero o incluso calaveritas de azúcar.

¿Cuándo se pide calaverita? Oficialmente, el 1 de noviembre es el día en el que decenas de personas salen a las calles a pedir calaverita, pues durante este día llegan las almas de los niños o infantes que ya partieron de este mundo.

Sin embargo, hay quienes salen a calaverear desde la noche del 31 de octubre, fecha en la que se celebra Halloween. Por ello, la CDMX cuenta con grandes opciones para mantener viva esta tradición.

¿Cuáles son las mejores calles de CDMX para pedir calavera?