Por esta razón no se les pone ofrenda de Día de Muertos a los que recién murieron

Estamos a escasos días de darles la bienvenida a nuestros seres queridos que desgraciadamente ya partieron de este mundo, pero que su recuerdo sigue con nosotros, esto con ayuda de la ofrenda de Día de Muertos , la cual se coloca para beneplácito de sus almas. Pero, ¿debes poner altar para los recién fallecidos?

¿Cuándo se pone la ofrenda de Día de Muertos? Los altares u ofrendas de Día de Muertos se colocan en días específicos, dependiendo de la forma en que falleció la persona y su edad:





Te puede interesar: Honra a tu lomito o michi con esta guía para la ofrenda de Día de Muertos para mascotas

Rosalinda dejó a su mamá y a su abuela para irse a vivir con su novio [VIDEO] Rosalinda revela que su abuela la sacó de la prepa porque ya tenía 18 años. Además, Rosalinda se dedica a rescatar animalitos, pero no se hace cargo de ellos.

27 de octubre – Para las mascotas.

– Para las mascotas. 28 de octubre – Para las personas que murieron de forma trágica o violenta.

– Para las personas que murieron de forma trágica o violenta. 30 y 31 de octubre – Los niños que murieron sin ser bautizados.

– Los niños que murieron sin ser bautizados. 1 de noviembre – Los niños difuntos, especialmente aquellos que fueron bautizados.

– Los niños difuntos, especialmente aquellos que fueron bautizados. 2 de noviembre – Se honra la memoria de los adultos que partieron de este mundo.

¿Qué se pone en le ofrenda de Día de Muertos?

La ofrenda de Día de Muertos en México es una tradición que honra a los difuntos con un altar lleno de elementos simbólicos y objetos significativos que representan la vida y el recuerdo de los seres queridos que han fallecido. Estos son algunos de los elementos que suelen estar en las ofrendas:



Fotografías de los difuntos.

Velas y veladoras.

Flores de cempasúchil.

Incienso o copal.

Agua.

Sal.

Pan de muerto.

Calaveritas de azúcar o chocolate.

Comida favorita del difunto.

Papel picado.

Objetos personales del difunto.

Te puede interesar: ¿En qué calle del Centro de la CDMX venden disfraces para Halloween y Día de Muertos?

¿Se les pone ofrenda a los recién fallecidos?

Muchas personas no saben que no se coloca ofrenda de Día de Muertos para las personas que recién murieron. De acuerdo con la creencia popular y con información de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), quienes apenas murieron no pueden volver al mundo de los vivos para el Día de Muertos, pues no han tenido oportunidad de obtener el permiso de volver al plano terrenal.

Esto quiere decir que, en lugar de regresar para disfrutar de las ofrendas, sus almas actúan como “ayudantes” de otras ánimas. La tradición sugiere esperar un año para colocar un altar en honor de estos fallecidos, permitiéndoles el tiempo necesario para integrarse plenamente al mundo espiritual y obtener el permiso para regresar de manera digna.