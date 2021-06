Diego Boneta es acusado de golpear a un colega de “Luis Miguel, la serie”.

El actor de la pantalla chica podría enfrentar a corto plazo una jugosa demandan por una escena que se ‘salió de control’.

Diego Boneta estaría metido en serios problemas pues podría ser demandado por agresión, luego de que el actor español Martín Bello quien interpretó al ‘Tío Tito’ en la producción asegurara el protagonista de “Luis Miguel, la serie” lo golpeó durante las grabaciones y le dejó secuelas contra las que aún sigue luchando.

En entrevista para una revista de circulación nacional, Bello indicó que tras ser agredido por Boneta, tuvo algunas lesiones, y no recibió apoyo de la producción para la que laboraba, por lo que ahora buscará una compensación económica por los gastos médicos de los que él se ha tenido que hacer cargo.

Martín Bello comunicó que los golpes los recibió en la escena en la que su personaje le cuenta a Luis Miguel lo que sucedió con su madre: “Recibí los golpes durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”.

El actor ibérico indicó que tras los golpes del también productor, se dio cuenta que tenía varios moretones en la piel, mismos que fueron tapados en el área de maquillaje.

Bello también contó que intentó acercarse a Boneta para hablar de lo sucedido y llegar a un acuerdo, sin embargo, el actor mexicano no mostró disposición.

El actor indicó que los golpes lo lastimaron tanto que no pudo dormir bien por lo que acudió al médico de la producción, quien le recomendó ir con un especialista, pues tenía miedo de que tuviera un hueso dañado.

Martín indicó que tomará acciones legales en contra de quien resulte culpable de Luis Miguel, la serie: “Mi abogado está viéndolo contra todos. Pero no busco dinero, no he sido una persona ambiciosa, todos mis compañeros lo saben. No he sido exigente para nada y me causa mucha tristeza lo que está pasado porque están creando una imagen de mí que no es cierta…Un actor por más fama y seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale. Yo me siento muy afectado psicológicamente y la producción no ha hecho nada, por eso tuve que buscar apoyo de la producción en España”, concluyó.

Al respecto, MGM, la productora de la serie ya contestó las polémicas declaraciones del actor y aseguran que se han tratado de poner en contacto con el español: “La salud y seguridad de nuestros actores siempre han sido nuestra prioridad. Durante la recreación de una escena ESENCIAL en la serie, el Señor Bello recibió asistencia tanto en los ensayos como en la filmación, por parte de un experto coordinador de acrobacias. Lamentablemente, y A PESAR de contar con PROTECCIONES en la espalda y en los codos, el Sr. Bello se lastimó. Recibió atención médica inmediata y el adecuado seguimiento posterior”.

