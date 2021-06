Diego Boneta no decidió el final de la última temporada de ‘Luis Miguel, la serie’.

El actor de la pantalla chica aclaró que si él hubiera decidido el final de la última temporada de la serie del llamado “Sol de México” hubiera sido diferente.

Mucha polémica causó el enigmático final de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, en donde pudimos conocer cómo fue la relación con su hija Michelle y la relación que tuvo ella con su mánager y amigo Alejandro Asensi.

Al respecto, Michelle Salas compartió un sentido comunicado de prensa en donde aseguró no estar de acuerdo con la imagen que le dieron por medio del papel que interpretó Macarena Achaga.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, indicó la influencer.

Al respecto de las polémicas declaraciones de la hija de Stephanie Salas, Diego Boneta, protagonista y uno de los productores de la serie, se deslinda de la responsabilidad del personaje.

Michelle Salas asegura que le faltaron al respeto al sexualizarla cuando tenía 19 años y aseguró sentir que violaron su intimidad.

“Tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, escribió la modelo.

Boneta fue abordado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y comentó que plasmar así la vida de Michelle no dependió de él: “Yo creo que no me toca opinar al respecto de eso, no fue mi decisión. Digo, soy uno de varios productores, créeme que si yo fuera el que tiene la decisión final sería otra onda”.

El actor aclaró que las escenas íntimas que protagonizaron Macarena Achaga y Fernando Cuellar no fueron su responsabilidad y que de haber podido, él las hubiera hecho diferente.

Boneta dejó en claro que la producción sólo trata de contar la historia de Luis Miguel más apegada a la realidad: “Al final es algo contado por Luis Miguel y tratamos de hacer esto de la mejor manera posible, de la mejor calidad posible para todo el público”.

Anteriormente, el protagonista de Luis Miguel, la serie había emitido su opinión sobre la relación entre la hija y el mánager de el “Sol de México”. Desde su punto de vista, el tiempo que pasaban juntos, hicieron que se enamoraran y no cree que haya existido alguna intención de lastimar al famoso cantante.

