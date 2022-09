Diego Boneta revela si planea boda con Renata Notni.

Diego Boneta, actor que interpretó de gran manera a Luis Miguel en la serie biográfica del cantante, estuvo hace poco en el ojo del huracán después de haber sido captado con unas copas de más cantante los éxitos del ‘Sol’ un tanto desafinado.

¿Diego Boneta ya está pensando en casarse con su novia Renata Notni?

Sin embargo, las polémicas han quedado atrás y ahora todo es miel sobre hojuelas para el actor que hace poco sorprendió a su amada Renata Notni durante la Gala Starlite Porcelanosa después de declararle su amor.

El actor subió al escenario para su interpretar con piano “Por debajo de la mesa”, uno de las canciones más reconocidas de Luis Miguel, la cual dedicó a su novia Renata Notni, refiriéndose a ella como “mi amor”.

El momento fue grabado por Aislinn Derbez, quien también estuvo presente en el evento junto a su hermano Vadhir. “Diego le acaba de dedicar su canción a Renata en la gala Starlite. Me muero”, publicó la hija de Derbez.

Así reaccionó Renata Notni

Tras la interpretación del cantante mexicano, Notni no pudo ocultar su alegría y confesó que estaba muy emocionada por el gesto de su novio. “La cantó precioso. No puedo, estoy temblando, quiero llorar”, dijo la actriz.

¿Hay planes de boda? Diego Boneta fue abordado por los micrófonos de Ventaneando y al preguntarle sobre si piensa casarse con Renata Notni, Diego Boneta declaró que está muy enamorado, pero el matrimonio todavía no está en sus planes.

“Estoy muy enamorado, pero me estoy tomando las cosas, más bien, nos estamos tomando las cosas como paso por paso. Algo muy padre de nuestra relación es, que no hemos forzado nada, no hemos apresurado nada, pasará lo que tenga que pasar”, declaró el actor.

Asimismo, Diego Boneta lamentó lo ocurrido a Eugenio Derbez y declaró que no ha hablado con el actor y aprovechó para enviarle la mejor vibra. El actor también habló de su amigo Sebastián Yatra, con quien no descarta colaborar en algún proyecto.

“Si puede ser, es muy amigo mío, yo le tengo mucho cariño y se me hace un chavo muy talentoso y super buena onda, fui con mi familia y también con mi mamá (a un concierto del colombiano) que es fan de él”, añadió.

Por último, Boneta comentó que no tiene contemplado retomar su carrera como cantante por el momento ya que por ahora está enfocado en su carrera como actor y productor.