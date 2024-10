Diego Luna y Gael García vuelven a trabajar juntos en la serie “La Máquina”

Tras diez años de no hacer un proyecto juntos, Gael García Bernal y Diego Luna vuelven a la carga produciendo y protagonizando “La Máquina”, una serie sobre un boxeador cuyos años mozos ya pasaron y después de una devastadora derrota en el ring, su mánager y mejor amigo busca devolverle la gloria. En entrevista para Ventaneando , Los Charolastras hablan sobre el crecimiento profesional que han tenido y si el paso de los años les ha cobrado factura.

¿Qué dijeron Gael García y Diego Luna? Diego Luna dijo que “tenemos además la ventaja de esta profesión tan hermosa que te permite eso. No, justamente que tus personajes, que tus historias vayan transicionando y vayan creciendo contigo, cuando hemos decidido estar juntos o nos han invitado a estar juntos".

Te puede interesar: Guillermo Arriaga y sus hijos en el foro hablan de la cinta “A Cielo Abierto”

Diego Luna y Gael García vuelven a trabajar juntos después de 10 años [VIDEO] Diego Luna y Gael García vuelven a trabajar juntos después de 10 años en la serie “La Máquina”. Platicaron sobre el impacto mundial que han logrado como actores.

“De alguna forma son como huellas que marcan una etapa, entonces, también es lindo regresar y ver lo que has hecho como para decir: ‘Mira, de esta reflexión llegué a esta, de esto que me pasó en la vida acabé acá, aquí me convertí en papá y lo mismo con nuestra relación. Nuestra relación va creciendo y va madurando”, añadió.

Por su parte, Gael García recordó al Negro Iñárritu y lo que dijo sobre “que las películas son la epidermis de quienes éramos en aquel entonces, entonces no sé si hay algo que ves las películas y dices: ‘Esos éramos y vive para siempre aquel momento’”.

Ambos llegaron a la conclusión que antes tenían otra voz y eran otros. No obstante, Diego Luna aseguró que para mí “contar esta historia, esta de La Máquina, hoy tiene un valor porque para mí es un homenaje a mis orígenes, al teatro, al boxeo, a mi país, a mis relaciones más longevas e importantes”.

¿Qué opinan sobre el paso del tiempo y cuando se acaba la carrera actoral?

Gael García sentenció lo siguiente: “es distinto, creo, porque es otro tipo de presión. La del atleta de alto rendimiento es evidente, es empírico que de repente tu cuerpo ya no da, tu mente sí, pero el cuerpo ya no da. Los atletas se dan cuenta en carne propia antes de que los demás se den cuenta”.

Te puede interesar: María Laura Salinas, Emilio Cabrero y Sergio Vela en foro hablan de Design Week México

“En la actuación se pone mucho más interesante el tiempo, digo, López Tarso al final de sus días era fantástico y la verdad que podía contar acerca del Rey Lear, pues nadie más, había algo increíble ahí”, recalcó.

Por último, Diego Luna dijo que el “miedo es más bien como la repetición, el aferrarte a un tiempo, a la juventud, a la belleza. Y mientras tengas curiosidad, mientras tengas apetito, mientras tengas interés hay espacio y cuando no te puede ir sin que suene a fracaso o derrota”.