Dile adiós a las varices con este tónico casero de romero.

Las varices pueden ser no sólo una cuestión estética, sino también una molestia física. Llamadas también varicosas, surgen a partir de las venas hinchadas y retorcidas justo debajo de la piel. Por lo regular aparecen en las piernas, pero otras partes del cuerpo no son inmunes y, por ende, pueden generar inseguridades en las personas; sin embargo, no todo está perdido y antes de pensar en una intervención más compleja para decir adiós a las varices, tal vez quieras probar un tónico casero de romero fácil de elaborar.

Las propiedades en los ingredientes del tónico casero permiten que las venas se deshinchen de manera gradual y efectiva mientras que favorecen la circulación sanguínea y contribuyen a aliviar las varices. Pero los beneficios del romero son más amplios, ya que es digestivo y antiespasmódico logrando efectos diuréticos, antiinflamatorios, antiulcerogénicos y antioxidantes.

¿Cómo hacer el tónico casero de romero para decir adiós a las varices?

En primer lugar, busca y reúne todos los ingredientes que son: 1 taza de alcohol de 90° y ¼ de hojas de romero frescas. Una vez que tengas todo a la mano y en las porciones señaladas, procede a hacer el tónico casero de romero para decir adiós a las varices de la siguiente manera:



Lava y desinfecta las hojas de romero frescas. Seca el romero y deshoja las ramas para obtener solo las hojas frescas. Coloca las hojas en una botella de vidrio limpia y seca. Cubre las hojas con el alcohol de 90° y tapa la botella herméticamente. Coloca la botella en un lugar oscuro, seco y fresco, y deja reposar la mezcla durante 15 días. Después del período de espera, cuela el tónico casero de romero para eliminar las varices utilizando una gasa para deshacerte de las hojas y obtener un líquido claro y aromático.

Así puedes aplicar el tónico casero de romero en las varices

Aplica el tónico sobre las zonas afectadas por las varices realizando suaves masajes circulares para favorecer la absorción del remedio.

Repite esta aplicación cada tres días para obtener mejores resultados.

Notarás cómo las varices comienzan a desaparecer con el paso del tiempo y tu piel lucirá más suave y uniforme.

Por último, recuerda que la constancia en cualquier tratamiento es clave para obtener resultados satisfactorios y con el tónico casero de romero para decir adiós a las varices no es la excepción; además, asegúrate de tener la piel limpia y exfoliada antes de aplicar el tónico para potenciar sus efectos.

