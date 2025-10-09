“Te amo, cuida a mis niños mi amor"; Don Nico, un heladero de Salvatierra, Guanajuato transmite EN VIVO ataque

En las últimas horas se ha viralizado el video de “Don Nico”, un heladero de Guanajuato quien fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo por Facebook, donde mostraba y denunciaba el mal estado de la carretera de Salvatierra, Guanajuato.

En el video se logra ver como a plena luz del día, mientras realizaba su recorrido, mostraba los caminos que diariamente recorre como parte de su trabajo, donde se quejaba de los baches y demás afectaciones en las calles y avenidas que representan un peligro para los habitantes locales cuando fue alcanzado por un par de sujetos en moto y abrieron fuego contra Don Nico.

¿Qué pasó con Don Nico?

En el video que llevaba varios minutos, se logra ver como una motocicleta con dos personas a bordo se acercan a él y el copiloto le disparó directamente en diversas ocasiones, a lo que en seguida derribó a Don Nico, quien transmitió todo e incluso momentos después de caer, le siguieron disparando.

Todo esto quedó en video, donde se pudo escuchar “Te amo, ya me mataron corazón. Te amo, cuida a mis niños mi amor. Me mataron aquí, ya estoy en la salid muriéndome. Te amo, cuida a mis niños corazón. Se me está yendo el aliento, te amo. Te amo corazón. Cuida a mis hijos corazón, edúcalos. Edúcalos corazón, me estoy muriendo, estoy tirado en el campo, te amo”.

Ante estas palabras de despedidas, poco a poco se vio la llegada de vecinos quienes auxiliaron para poco después detener la transmisión.

¿Cuál es el estado de salud de Don Nico tras este ataque?

Primeros reportes señalan que el protagonista de esta triste historia se encuentra hospitalizado, ya que primeros reportes señalan que sufrió tres impactos de bala en el glúteo, pelvis y la pierna.

Don Nico había intentado organizar antes a su comunidad para reparar el camino por cuenta propia ante la falta de respuesta de las autoridades, según los medios locales.

